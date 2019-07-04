#BottleCapChallenge: українські зірки долучилися до популярного челенджу

Інтернет захопив новий ефектний челендж, який покликаний просто розважити публіку. Так, флешмоб #BottleCapChallenge може спробувати кожен і не турбуватися за результат, смішні відео набирають ще більше лайків. А тим часом українські зірки демонструють свої вміння та спритність.

Імовірно, що все почалося зі сторінки американського актора Джейсона Стейтема в Instagram, який показав своїм шанувальникам складний трюк з відкриванням ногою пляшки з водою. Після цього мережу заполонили кумедні ролики, на яких користувачі мережі демонструють виконання цього трюку.

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Не стали відставати від гри і представники українського шоу-бізнесу. Так смішними відео вже поділилися телеведучі Олександр Педан і Андрій Бедняков, спортсмен Жан Беленюк і навіть тендітна співачка Наталія Могилевська.

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