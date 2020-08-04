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Просто надрукував на принтері: американець придбав Porsche 911 за підробним чеком
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Поліція заарештувала мешканця Флориди Кейсі Вільяма Келлі за махінації з підробленими чеками, надрукованими на домашньому принтері. Саме завдяки їм йому вдалося придбати собі розкішний спорткар. Але традиційно щось пішло не так...
Чоловікові вдалося придбати Porsche 911 Turbo вартістю 140 тисяч доларів, але буквально через добу він попався при спробі купити три пари годинників Rolex за 61,5 тисячі. "Багатія"-невдаху здав поліції продавець, який не зміг перевести у готівку липовий чек.
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Місцеві ЗМІ опублікували фотографію Кейсі Вільяма Келлі, який позує біля щойно купленого Porsche 911 Turbo. Очевидно, знімок був зроблений біля дилерського центру, коли продавець ще не підозрював, що чек на 140 тисяч доларів неможливо перевести у готівку. Коли афера розкрилася, дилер подав заяву про викрадення і спорткар оголосили в розшук.
Це не завадило Келлі спробувати провернути справу знову, цього разу в ювелірному магазині, в якому він вподобав відразу три пари Rolex. Як і у випадку з Porsche, він дав продавцеві роздрукований на принтері чек.
Однак уже наступного дня поліція затримала Келлі. Йому пред'явили звинувачення у викраденні Porsche 911 Turbo і використанні фальшивих чеків. Чоловік зізнався у скоєному і тепер чекає на суд.
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