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Прості правила, які допоможуть зберегти здорові зуби

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Зуби - фото 1
Зуби / elensmile

Для того, щоб зменшити ризики виникнення карієсу, потрібно ефективно доглядати за зубами.

Про це написала пресслужба Центру громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook. Там відзначили, що це захворювання є одним з найпоширеніших неінфекційних у світі, яке часто залишається поза увагою.

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Так, серед чинників, які викликають епідемію карієсу:

  • збільшення споживання харчових продуктів і напоїв, що містять цукор;
  • недостатнє використання зубної пасти, води з фтором;
  • погана гігієна порожнини рота.

Під час догляду важливо дотримуватися таких правил:

  • чистити зуби слід не менше 2 хвилин два рази на день;
  • необхідно звертати увагу на техніку чистки;
  • використовувати зубну нитку;
  • змінювати щітку раз на 3 місяці;
  • контролювати цукор в раціоні;
  • не вживати тютюнові вироби.
Прості правила, які допоможуть зберегти здорові зуби - фото 421783

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Джерело: elensmile
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