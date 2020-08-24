Прості правила, які допоможуть зберегти здорові зуби

Для того, щоб зменшити ризики виникнення карієсу, потрібно ефективно доглядати за зубами.

Про це написала пресслужба Центру громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook. Там відзначили, що це захворювання є одним з найпоширеніших неінфекційних у світі, яке часто залишається поза увагою.

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Так, серед чинників, які викликають епідемію карієсу:

збільшення споживання харчових продуктів і напоїв, що містять цукор;

недостатнє використання зубної пасти, води з фтором;

погана гігієна порожнини рота.

Під час догляду важливо дотримуватися таких правил:

чистити зуби слід не менше 2 хвилин два рази на день;

необхідно звертати увагу на техніку чистки;

використовувати зубну нитку;

змінювати щітку раз на 3 місяці;

контролювати цукор в раціоні;

не вживати тютюнові вироби.

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