Психологи розповіли, що стає причиною завершення стосунків

Якщо вам здавалося, що для міцних стосунків важлива відсутність негативу. Зокрема, тривог і сварок, то у психологів на це геть інша відповідь. Канадські вчені провели дослідження та розповіли, що сприяє зміцненню стосунків, а що – ні.

В експерименті брали участь понад 4000 дорослих людей, які заповнювали щотижневі анкети про свої стосунки. З вихідної вибірки близько 100 учасників завершили дослідження після розриву стосунків. Проаналізувавши зібрані дані, вчені прийшли до висновку, що відсутність близькості було ключовим фактором при розставанні.

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Стосунки швидше припинялися у тих, хто мало цікавився партнером і неохоче ділився з ним або з нею інформацією про себе. Дослідники говорять, що людям в парі може не вистачати близькості, і не варто це ігнорувати, навіть якщо немає ознак нерозуміння на кшталт регулярних сварок.

Відсутність цікавості партнером може стати причиною розставання

Однак ці висновки потрібно сприймати з застереженнями. Можливо, стосунки, які одному партнеру здавалися досить близькими, зовсім не задовольняли іншу людину.

Автори відзначають, що було б цікаво подивитися, як рівень близькості впливає на рішення про розставання, і чи достатньо задоволеності тільки однієї зі сторін, щоб зберігати стосунки.

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