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Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою яєць

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Експерти переконані, що яйця сприяють схудненню - фото 1
Експерти переконані, що яйця сприяють схудненню

Відразу кілька досліджень показали користь від вживання яєць у справі схуднення і підтримки здорової ваги. Перевага цього продукту полягає в тому, що він багатий білком і іншими поживними речовинами і при цьому містить мало калорій.

Збалансоване харчування у поєднанні з достатньою фізичною активністю є найкращим способом уникнути набору зайвої ваги. Тим, хто прагне позбутися від надлишку жиру, фахівці рекомендують додати до свого раціону яйця.

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"Певні продукти можуть допомогти прискорити метаболізм і схуднути. Перш за все, це продукти, багаті білком, – вони сприяють збереженню тривалого почуття ситості, допомагають з'їдати менше калорій протягом дня, що в результаті дає ефект схуднення. Яйця є одним з найкращих джерел білка – в цьому продукті він дуже добре засвоюється організмом", – розповідають експерти.

Дослідники підтверджують: сніданок, багатий білком, дозволяє домогтися зниження кількості калорій протягом решти дня. Згідно з даними, опублікованими у British Journal of Nutrition, білок ефективно допомагає в лікуванні ожиріння та метаболічного синдрому.

Експерти рекомендують починати ранок з яєць - фото 421638
Експерти рекомендують починати ранок з яєць

"Білок – це будівельний матеріал ваших м'язів. Тому продукти, багаті на білок, допомагають схуднути. Розвинена м'язова маса покращує обмінні процеси, активізує спалювання жиру", – констатують фахівці.

Чому вони вважають, що яйця слід вживати вранці, за сніданком? За словами експертів, у цей час доби травна система особливо активна – вона від природи "запрограмована" на отримання їжі після нічного відпочинку. Вранці травний тракт легше розщеплює білки й інші поживні речовини, що містяться в яйцях. Таким чином, користь від продукту виявляється максимальною.

"Багато людей бояться яєчних жовтків, однак жир, присутній у них, насправді допомагає нормалізувати баланс "поганого" і "хорошого" холестерину в організмі. Вживання 1-2 цілих яєць на день не підвищить ризик серцевих захворювань, якщо їх немає. Хоча Американська кардіологічна асоціація рекомендує сердечникам вживати щодня тільки два яєчні білки", – розповіли дієтологи.

Вони підкреслюють, що потрібно уникати поєднань яєць з тваринним жиром. Найкращий варіант для схуднення – їсти їх разом з овочами.

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Джерело: The Health Site
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