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Прощавай, ангеле: Lady Gaga поділилась з фанатами переживаннями

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Lady Gaga розкрила душу фанатам - фото 1
Lady Gaga розкрила душу фанатам / Getty Images

Популярна співачка Lady Gaga розкрила душу прихильникам, розказавши про те, що втратила близького друга - коня Арабеллу.

Відома співачка та акторка Lady Gaga, яка нещодавно вразила своїм повноцінним дебютом у кіно завдяки стрічці "Зірка народилась", активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться усім, що з нею трапляється і зовсім не соромиться своїх прихильників. Тому не дивно, що за нею стежать понад 32 млн користувачів.

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Однак успіх картини, а також нагорода за "Найкращу акторку" та "Найкращу пісню" від критиків, не змогли компенсувати співачці втрату.

Про нелегкий момент у житті Стефані Джерманотта (справжнє ім'я Lady Gaga) розповіла на своєму акаунті. Актриса відзначила, що після шоу з перемогами вона дізналась про смерть свого улюбленого коня Арабеллу.

"Прощавай, мій ангеле. Наші душі та серця були одним. Коли їй було боляче, то мені також. Я ніколи не забуду ті миті, які ми розділили. Далекі поїздки, каньйони, перекуси печивом. Вона завжди буде частиною мене, і я дуже засмучена", – відзначила співачка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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