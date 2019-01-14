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Розкішна Емілі Ратажковскі підкорила подіум у Мілані

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Емілі Ратажковскі на показі Versace - фото 1
Емілі Ратажковскі на показі Versace / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі вразила образом на модному показі на Тижні моди у Мілані.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише активно займатись кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що за нею стежать понад 21 млн підписників.

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Нещодавно Емілі стала зіркою Тижня моди у Мілані, адже вийшла на подіум під час показу Versace, вразивши не лише стильним образом, а й своїм дефіле. Перші кадри фанати вже встигли оцінити на її акаунті, зазначивши, що вона нагадує чорну пантеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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