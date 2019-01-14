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Дуже спекотно: Ріта Ора похизувалась своїми формами

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Ріта Ора похизувалась формами - фото 1
Ріта Ора похизувалась формами / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора продовжує зваблювати фанатів своїми ефектними образами.

28-річна англійська співачка Ріта Ора встигає не тільки активно працювати над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 14 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона публікує фото зі світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно зірка показала звабливі кадри зі своєї підготовки до запальних вихідних. Чорна відверта сукня однозначно пасує Ріті, тому не дивно, що фанати засипали її компліментами та лайками.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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