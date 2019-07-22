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Проповідник: дивіться трейлер фінального сезону серіалу

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Проповідник 4, дивитись трейлер онлайн: - фото 1
Проповідник 4, дивитись трейлер онлайн:

У мережі з'явився перший трейлер до фінального сезону до популярного серіалу Проповідник (Preacher), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Comic con у Сан-Дієго продовжує тішити глядачів свіжими новинами про кіно, серіали та ігри, не винятком стало і промо до останнього сезону "Проповідника" (Preacher) за однойменними коміксами DC. Прем'єра четвертого сезону запланована вже на 4 серпня. Як зізнаються творці, фінал буде справді шаленими.

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"Ми робили (серіал) божевільнішим і божевільнішим... Є кадр, на якому помітно, як Бог створює динозаврів... Коли мій напарник відправив записку команді VFX, де просив додати динозаврам анус, я зрозумів, що шоу реально злетіло з котушок. До слова, вони дійсно їх додали", – зізнається продюсер Сет Роген.

Що ж чекає на Джессі, Кессіді та Тюліп (Тюльпан у різних перекладах) - дізнаємось зовсім скоро.

Проповідник 4, дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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