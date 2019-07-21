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Хранителі: перший трейлер серіалу про повернення супергероїв

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Хранителі 2019, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Хранителі 2019, трейлер серіалу онлайн

У мережі показали промо до довгоочікуваного серіалу Хранителі або Вартові (Watchmen), який стане продовженням однойменного фільму Зака Снайдера. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Фестиваль Comic Con у Сан-Дієго продовжує тішити шанувальників тизерами та новинами про кіно, серіали та ігри. Цього разу телеканал HBO презентував перший трейлер нового серіалу Хранителі або Вартові (Watchmen), який знято за мотивами однойменних коміксів Алана Мура. Прем'єра серіалу запланована на жовтень 2019.

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Сюжет розгортатиметься після подій коміксів, а також фільму "Хранителі", знятого Заком Снайдером ще у 2009 році. Як можна побачити на промо, починається нове повстання людей у масках та костюмах, які хочуть самостійно вершити правосуддя. Можна припустити, що до цього призвела публікація щоденника Роршаха, які після його смерті отримали журналісти.

У голових ролях: Реджина Кінг, Джин Смарт, Джеремі Айронс, Луїс Госсте-молодший та інші.

Хранителі 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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