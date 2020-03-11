Проміняла БДСМ на Нью-Йорк: у США порнозірка йде в політику

Американська акторка порно вирішила трохи змінити свій профіль та піти у політику. Дівчина хоче стати очільницею Лібертаріанської партії у Нью-Йорку і вже отримала підтримку від колег та фанатів.

24-річна Чейз Ткач, яка останні 6 років знімається у порно під псевдонімом Моллі Смеш, заявила, що стане політиком. Шанувальниця БДСМ вивчає політологію та балотується на посаду глави Лібертаріанської партії в Нью-Йорку.

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"Мої прихильники дуже мене підтримують, особливо враховуючи те, що в окрузі Орлінс (у Нью-Йорку) переважають республіканці", – пояснила Чейз.

Відзначимо, що татуйована зірка почала зніматись у порно у 18, а потім спробувала на собі роль домінанта, щоб справлятись з труднощами й у звичайному житті. До того ж, її ще у коледжі цікавила політика. Три роки тому Чейз вирішила займатись політологією і зараз вивчає цей профіль в Коледжі у Брокпорті при Нью-Йоркському університеті.

Варто додати, що Лібертаріанська партія виступає за кілька сміливих ініціатив, серед яких скасування податку на прибуток, декриміналізацію наркотиків та особисту відповідальність.

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