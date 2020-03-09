Американці зізнались, скільки витратили на п'яні покупки

Чимало людей у стані сп'яніння дозволяють собі витрачати гроші на дивні речі, які насправді їм не надто потрібні. Мешканці США розповіли, що купували і в скільки їм це обійшлось. Цифра вражаюча!

Компанія Finder провела незвичайне опитування, щоб визначити, скільки грошей американці витратили на п'яні покупки. За 2019 рік мешканці США позбулись понад 44,9 млрд доларів у час, коли були надто "веселими".

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Водночас, середні витрати за раз виросли у чек до 768 доларів, що майже на сотню більше, аніж за попередній рік. Найчастіше у стані сп'яніння люди купують їжу та спиртне, але не менше уваги приділяють і одягу, взуттю та аксесуарам (36,9%). Від загального обсягу покупок це 45,4% у чоловіків та всього 20,2% у жінок.

П'яні покупки американців обійшлись майже у 45 мільярдів доларів

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