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Двійник Скарлетт Йоханссон: дівчина з Південної Африки підкорила Twitter
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Юна художниця з Південної Африки зняла відео про схожість з голлівудською зіркою Скарлетт Йоханссон і навіть не підозрювала, що воно стане вірусним. І справді, дівчина нагадує двійника відомої білявки!
19-річна КейЛі Мішень Петрус полюбляє мистецтво та має чудове почуття гумору, яким ділиться в соцмережах. Дівчина з Кейптауна навіть не думала, що недавнє її відео, на якому вона повторює знімки Скарлетт Йоханссон, стане шалено популярним.
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Річ у тому, що друзі часто КейЛі порівнюють з цією зіркою, і не дарма. Ролик красуні набрав понад 8 мільйонів переглядів в соцмережі Twitter і тисячі компліментів! Тепер КейЛі стала активніше займатись своїми соцмережами, адже її врода та креативність припала до душі фанатам.
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