Двійник Скарлетт Йоханссон: дівчина з Південної Африки підкорила Twitter

Юна художниця з Південної Африки зняла відео про схожість з голлівудською зіркою Скарлетт Йоханссон і навіть не підозрювала, що воно стане вірусним. І справді, дівчина нагадує двійника відомої білявки!

19-річна КейЛі Мішень Петрус полюбляє мистецтво та має чудове почуття гумору, яким ділиться в соцмережах. Дівчина з Кейптауна навіть не думала, що недавнє її відео, на якому вона повторює знімки Скарлетт Йоханссон, стане шалено популярним.

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Річ у тому, що друзі часто КейЛі порівнюють з цією зіркою, і не дарма. Ролик красуні набрав понад 8 мільйонів переглядів в соцмережі Twitter і тисячі компліментів! Тепер КейЛі стала активніше займатись своїми соцмережами, адже її врода та креативність припала до душі фанатам.

I’m shocked.

Hi there

Since I’ve been getting tons of dms telling me to check Twitter , “answer the people” who are you ? Etc.....

So

If you have any questions ? Go ahead I’ll be here all night long. https://t.co/MeurZIcwUk — k.lee michelle petrus (@K_lee_17) March 7, 2020

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