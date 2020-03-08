Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Двійник Скарлетт Йоханссон: дівчина з Південної Африки підкорила Twitter

  • 201
У мережі показали копію Скарлетт Йоханссон - фото 1
У мережі показали копію Скарлетт Йоханссон

Юна художниця з Південної Африки зняла відео про схожість з голлівудською зіркою Скарлетт Йоханссон і навіть не підозрювала, що воно стане вірусним. І справді, дівчина нагадує двійника відомої білявки!

19-річна КейЛі Мішень Петрус полюбляє мистецтво та має чудове почуття гумору, яким ділиться в соцмережах. Дівчина з Кейптауна навіть не думала, що недавнє її відео, на якому вона повторює знімки Скарлетт Йоханссон, стане шалено популярним.

І ще: Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі показала бюст

Річ у тому, що друзі часто КейЛі порівнюють з цією зіркою, і не дарма. Ролик красуні набрав понад 8 мільйонів переглядів в соцмережі Twitter і тисячі компліментів! Тепер КейЛі стала активніше займатись своїми соцмережами, адже її врода та креативність припала до душі фанатам.

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу зняла відео в бікіні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3214
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 883
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2150636
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл