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Коронавірус Карантин День матері

Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину

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Гідропарк - фото 1
Гідропарк / ua.news

В Україні з 11 травня розпочався перший етап ослаблення карантину через коронавірус. І у Києві містяни уже вийшли на пляжі і парки столиці. Про це в телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Павловський.

Від сьогодні у Києві запрацюють салони і перукарні, можна буде гуляти в парках і скверах, відкриються непродовольчі магазини і літні майданчики кафе і ресторанів з дотриманням певних умов. І у мережі уже показали перші фото, як українська столиця оговтується після посиленого карантину.

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Як відомо, в Україні поки дозволили тренуватися тільки спортсменам національних збірних, але звичайні громадяни, як видно з фото, попри заборону, грають в командні види спорту і проводять групові тренування на Оболонській набережній та на острові в Гідропарку.

Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403324
Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403321

"Бодибілдери кажуть, що щасливі знову повернутися до звичних тренувань. Через закриття залів найбільше страждали спортсмени, які вживають хімічні препарати для підвищення сили і маси. Різке припинення прийому препаратів і тренувань призводять до поганого самопочуття. Деяким довелося лягати під крапельницю", – йдеться у повідомленні.

Павловський додав, що на київських пляжах поліцію він не бачив, людей ніхто не контролював.

Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403326
Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403322
Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403325

Крім цього, журналіст показав фотографії, на яких можна побачити, що великі ресторани ще не поспішають відкриватися, а ось дрібні точки на кшталт McDonald's вже відкрили свою двері для клієнтів і облаштували столики на вулиці. Судячи по знімках, величезного ажіотажу біля закладів немає. Самі власники кафе і ресторанів кажуть, що відкритися з певними умовами вийде не так швидко, як хотілося б.

Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403320
Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину - фото 403323

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