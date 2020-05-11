Прогулянки у парках та літні майданчики: як Київ оживає після послаблення карантину

В Україні з 11 травня розпочався перший етап ослаблення карантину через коронавірус. І у Києві містяни уже вийшли на пляжі і парки столиці. Про це в телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Павловський.

Від сьогодні у Києві запрацюють салони і перукарні, можна буде гуляти в парках і скверах, відкриються непродовольчі магазини і літні майданчики кафе і ресторанів з дотриманням певних умов. І у мережі уже показали перші фото, як українська столиця оговтується після посиленого карантину.

І ще: У Києві відкрили перші ринки: карта базарів, які вже запрацювали

Як відомо, в Україні поки дозволили тренуватися тільки спортсменам національних збірних, але звичайні громадяни, як видно з фото, попри заборону, грають в командні види спорту і проводять групові тренування на Оболонській набережній та на острові в Гідропарку.

"Бодибілдери кажуть, що щасливі знову повернутися до звичних тренувань. Через закриття залів найбільше страждали спортсмени, які вживають хімічні препарати для підвищення сили і маси. Різке припинення прийому препаратів і тренувань призводять до поганого самопочуття. Деяким довелося лягати під крапельницю", – йдеться у повідомленні.

Павловський додав, що на київських пляжах поліцію він не бачив, людей ніхто не контролював.

Крім цього, журналіст показав фотографії, на яких можна побачити, що великі ресторани ще не поспішають відкриватися, а ось дрібні точки на кшталт McDonald's вже відкрили свою двері для клієнтів і облаштували столики на вулиці. Судячи по знімках, величезного ажіотажу біля закладів немає. Самі власники кафе і ресторанів кажуть, що відкритися з певними умовами вийде не так швидко, як хотілося б.

Читайте також: Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду