Прогноз погоди в Україні на кінець червня: синоптик попередила про спеку

Найближчими днями в Україну повернеться спека, а така погода може бути дещо небезпечною для здоров'я. Детальний прогноз на кінець червня читайте далі.

Спека в Україні починає набирати оберти. Тож перебувайте у тіні частіше, уникайте тривалого перебування на сонці, не забувайте взяти з собою воду та головний убір. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук синоптик Наталка Діденко.

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"З понеділка стовпчики термометрів можуть підійматися до +28+35 градусів! У столиці поступово до +30+35 градусів! Додаткова інформація: найближчої ночі – невелика активізація магнітного поля Землі, прислухайтеся до себе", – розповідає Діденко.

Карта на вівторок, 28 червня

"У неділю, 26-го червня, спека буде ще стриманою, адже протягом дня очікується 25-30 градусів тепла. Також можливі короткочасні дощі з грозами у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині.

У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться. У північних областях на Чернігівщині та Сумщині – переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях – подекуди дощ, гроза.

Вітер в неділю в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15-18 метрів за секунду.

У Києві неділя буде спекотною, до +29 градусів", – прокоментувала синоптик ситуацію в неділю, 26 червня.

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