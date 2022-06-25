ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року

Британське видання оприлюднило рейтинг найкомфортніших міст світу – The Global Liveability Index 2022. Читайте далі та дізнайтеся, які міста увійшли у цей список!

The Economist опублікував рейтинг міст, які увійшли у ТОП 10 найкомфортніших міст, а також найменш комфортних.

І ще: Поліція Маямі закликала здати зброю, її передадуть Україні

Рейтинг найбільш придатних для життя міст укладає аналітичний підрозділ британського журналу The Economist – Economist Intelligence Unit (EIU). Міста оцінюють за різними показниками: система охорони здоров'я, культура, освіта, інфраструктура, стабільність.

ТОП 10 найкомфортніших міст для життя:

Відень (Австрія) Копенгаген (Данія) Цюрих (Швейцарія) Калгарі (Канада) Ванкувер (Канада) Женева (Швейцарія) Франкфурт (Німеччина) Торонто (Канада) Амстердам (Нідерланди) Осака (Японія)

До теми: 500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон