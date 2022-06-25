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ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року

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ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року - фото 1

Британське видання оприлюднило рейтинг найкомфортніших міст світу – The Global Liveability Index 2022. Читайте далі та дізнайтеся, які міста увійшли у цей список!

The Economist опублікував рейтинг міст, які увійшли у ТОП 10 найкомфортніших міст, а також найменш комфортних.

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Рейтинг найбільш придатних для життя міст укладає аналітичний підрозділ британського журналу The Economist – Economist Intelligence Unit (EIU). Міста оцінюють за різними показниками: система охорони здоров'я, культура, освіта, інфраструктура, стабільність.

ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року - фото 508220

ТОП 10 найкомфортніших міст для життя:

  1. Відень (Австрія)
  2. Копенгаген (Данія)
  3. Цюрих (Швейцарія)
  4. Калгарі (Канада)
  5. Ванкувер (Канада)
  6. Женева (Швейцарія)
  7. Франкфурт (Німеччина)
  8. Торонто (Канада)
  9. Амстердам (Нідерланди)
  10. Осака (Японія)
ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року - фото 508219

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