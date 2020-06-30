Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok

Якщо ви думаєте, що у TikTok лише танцюють або ж кривляються під музику, то ви помиляєтесь! Саме в цій соцмережі з'являться нові тренди в кулінарії. До вашої уваги три круті кухонні відеолайфхаки, які перевірені на практиці.

Зізнайтесь: ви теж залипаєте на відео з кухонними лайфхаками та рецептами, навіть якщо не любите готувати ;) А журналістка BuzzFeed Hannah Loewentheil вирішила піти далі та пересвідчитись, чи справді працюють вірусні відео TikTok з кухонними хитрощами.

Це цікаво: Блогер показав лайфхак з пластівцями, і це варто спробувати

Нагетси, як у McDonald's

*Якщо відео не відкривається – перейдіть за посиланням у tiktok

Що потрібно: 2 курячі грудки, 1 склянка борошна, 1/2 склянки кукурудзяного крохмалю, два яйця, сіль, перець, часникова пудра і цибулева пудра за смаком.

Як це зробити. Спочатку наріжте курячі грудки невеликими кубиками і переблендеруйте їх. Приправте отриманий фарш сіллю і перцем і сформуйте з нього нагетси. Викладіть їх на пательню, вистелену фольгою або пергаментним папером. Помістіть форму для випічки в морозилку на дві години, щоб курка затверділа.

Приблизно через дві години вийміть курку з морозилки. В одній мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, кукурудзяний крохмаль, цибулеву та часникову пудри. В іншій посудині змішайте інші складники: два яйця і воду. Виваляйте кожен нагетс спершу у "мокрих" інгредієнтах, а тоді в сухих, потім знову у "мокрих" і ще раз у сухих.

Нагрійте рослинну олію на сковороді до кипіння. Потім викладіть курячі нагетси так, щоб вони не торкалися один одного. Смажте їх близько двох хвилин з кожного боку до золотисто-коричневого кольору. Перекладіть хрусткі смаколики спершу на серветку, а потім на тарілку.

Результат: 5/5

Домашні макнагетси дуже смачні та нічим не гірші, ніж оригінал McDonald's. Експериментуйте із приправами, щоб додати їм ще кращого аромату. Якщо маєте фритюрницю, обов'язково спробуйте приготувати ці смаколики в ній.

Найшвидший спосіб порізати зелень

Що вам знадобиться: терка та будь-яка листова зелень, наприклад, кінза, розмарин або петрушка.

Як це зробити: протягніть зелень крізь терку, щоб відділити листя від стебел.

Результат: 2/5

Це справді працює, але, якщо чесно, простіше просто відрізати стебла кухонним ножем. Спосіб із теркою зайняв близько хвилини, тоді як ножем можна отримати такий же результат за дві секунди. Крім того, вам не доведеться потім мити терку.

Hannah Loewentheil/BuzzFeed

Заморожений малиновий лимонад із горілкою

Що потрібно: 1 склянка лимонаду, 1 чашка замороженої малини, горілка за смаком та блендер.

Як це зробити. Спочатку варто заморозити лимонад, наприклад, розливши його у форми для льоду. Коли лимонад застигне, змішайте його із горілкою та всипте заморожену малину. Переблендеруйте це все, додаючи лимонад чи алкоголь для досягнення бажаної консистенції.

Результат: 5/5

Перестаньте пити все, що ви пили досі, і спробуйте заморожену малинову горілку з лимонадом. Цей алкогольний десерт і справді дуже смачний. Єдина проблема полягає в тому, що вам потрібно бути дуже обережними із кількістю спиртного, оскільки з ним легко переборщити. Якщо ви не любитель горілки, десерт смакує з будь-яким алкоголем, наприклад, джином або текілою. Якщо ви не вживаєте алкоголь, теж не біда, адже малиновий лимонад можна пити хоч щодня.

Читайте також: Розвінчані головні міфи про роздільне харчування