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Принцеса Діана обожнювала борщ, але ви його не впізнаєте: незвичайна історія
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1 липня принцеса Діана відсвяткувала б своє 59-ліття, однак одна із найвідоміших представниць родини британських монархів трагічно загинула в автокатастрофі ще у 1997. Але увага до її життя прикута досі, адже стають відомими деталі її історії. А нещодавно світ дізнався, що Діана дуже любила борщ.
Виявилось, що принцеса Діана вважала борщ своєю улюбленою стравою та навіть розповіла про це публіці, щоправда, дійшла історія широкої аудиторії лише зараз. Як так трапилось? Ще у 1981 році благодійна організація Avril Elizabeth зі столиці Пар (Йоганнесбург) попросила знаменитостей з усього світу поділитись рецептом улюбленої страви. Згодом, кулінарна книга від зірок вийшла у продаж, а всі кошти від неї переказали тим, хто має інвалідність.
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Прохання надійшло і ще тодішній нареченій принца Чарльза Діані. Вона завжди погоджувалась на різноманітні благодійні акції, тож і ця не стала винятком. 7 квітня 1981 року через секретаря вона надіслала коротенький лист.
"Найулюбленіший рецепт леді Діани – це суп Борщ. Він складається з наступних інгредієнтів: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець", – йдеться у тексті.
Книжка і справді вийшла у тираж, але у дуже маленький, тому й розповсюджувалась, здебільшого, лише серед мешканців Йоганнесбурга. І так було до 2020 року, аж поки екскураторка проєкту не побувала у благодійному притулку, де відшукала лист від Леді Ді. Вона одразу вирішила, що це має стати надбанням світу, тож розмістила рецепт в мережі.
Хоч чимало людей і здивувалось тому, що Діана обрала не щось вишукане, але тих, хто хоча б раз їв борщ, більше збили з пантелику інгредієнти. Здається, в принцеси були власні вподобання, які доволі різняться від традиційного рецепта борщу.
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