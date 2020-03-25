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Якби у Геральта був кіт: ентузіасти створили кумедну версію Відьмака

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Творцям Відьмака слід додати кота до серіалу - фото 1
Творцям Відьмака слід додати кота до серіалу

Популярний YouTube-канал OwlKitty широко відомий своїми оригінальними роботами – його автори вставляють власну кішку в різні серіали і фільми за допомогою зеленого екрану і комп'ютерних ефектів. Так у Геральта з Відьмака з'явився пухнастик. Відео вас розвеселить.

Що, якби у Геральта був кіт? Новий ролик ентузіастів дає розгорнуту відповідь на це питання.

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Здається, фахівцям з Netflix варто придивитися до авторів модифікованої версії серіалу. За допомогою простих рішень вони змогли цілком правдоподібно інтегрувати свого статного чорного кота в кадри з популярного серіалу The Witcher. Він стає найкращим другом Геральта, затьмарюючи самого Любистка: п'є воду із цебра, в якому миється відьмак, допомагає йому в боях, виступає відмінним товаришем по чарці і зовсім не заперечує, щоб мисливець на монстрів почухав йому спинку.

Варто відзначити, що відео має неймовірно високу оцінку на YouTube: його подивилися понад 92 тисячі користувачів, понад 10 тисяч з яких поставили ролику вподобання.

Насолоджуйтесь кумедним відео і ви:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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