Хлопець на самоізоляції відправив пса в магазин: улюбленець впорався із завданням (фото)

На час карантину, коли медики просять людей дотримуватися дистанції, залишатися вдома і самоізолюватись, щоб не допустити швидкого поширення коронавірусу COVID-19, деякі "винахідники" придумують найрізноманітніші способи, як отримати бажане і не порушити правила.

Так, мексиканець Антоніо Муньос вирішив прислухатися до порад фахівців і без крайньої потреби не виходити з квартири. Однак йшов третій день карантину, і хлопець дуже сильно захотів чіпсів. Довго не думаючи, Антоніо відправив в універмаг через дорогу свого пса породи чихуахуа, причепивши до нашийника коротку записку для касира.

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"Здрастуйте! Будь ласка, продайте моєму собаці чіпси (не дуже гострі). У неї на комірі 20 доларів. УВАГА: Він буде кусатися, якщо з ним погано поводитися", – написав Муньос.

Хоча крихітний песик спочатку був трохи розгублений, схоже, він виконав своє завдання.

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