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Продукти, які не можна їсти вранці, а ми все одно їмо
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Сніданок – найважливіший прийом їжі. Але що конкретно можна, а що не можна вживати?
Бутерброди з ковбасою. Один з найгірших варіантів сніданку, оскільки вони забезпечують організм великою кількістю жирів і калорій, крім них, в бутербродах немає нічого потрібного нашому організму. Якщо ж ви звикли до них, зробіть їх корисними: наприклад, замість батона використовуйте цілозерновий хліб, замість ковбаси і масла сир, будь-які малокалорійні начинки.
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Апельсини. Пам'ятайте, як радісна сім'я в американських фільмах п'є на голодний шлунок апельсиновий сік? Це пряма дорога до алергії, гастритів і інших проблем зі шлунком. Щоб цього уникнути, спочатку поснідайте вівсянкою, а тільки після цього пийте сік.
Солодощі. Після того, як ми прокинулися, організм ще не повністю включився. Через це підшлункова залоза не може виробити інсулін, який і відповідає за розщеплення глюкози. В результаті це провокує підвищення рівня цукру в крові. Регулярне споживання солодощів на сніданок – прямий шлях до діабету.
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