Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів

Як приготувати смачний сніданок за 5 хвилин. Старий-добрий рецепт, який приготувати дуже швидко, а виходить смачно і ситно!

Інгредієнти:

2 ст. л. борошна

1 яйце

2 ст.л. сметани

Дрібка солі

Олія для смаження

Сир

Як приготувати смачний сніданок:

В миску висипаємо просіяне борошно, розбиваємо яйце і додаємо дрібку солі. Додаємо сметану, добре перемішуємо. У пательню наливаємо рослинну олію і розігріваємо на середньому вогні. Виливаємо тісто, накриваємо кришкою і залишимо на 1-2 хвилини, потім перевертаємо на інший бік і посипаємо сиром, залишимо ще на 2 хвилини. Сніданок готовий! Якщо сім'я велика, можна збільшити кількість інгредієнтів і приготувати кілька млинців.

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