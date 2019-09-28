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Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів

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Сніданок нашвидкуруч - фото 1
Сніданок нашвидкуруч / youtube

Як приготувати смачний сніданок за 5 хвилин. Старий-добрий рецепт, який приготувати дуже швидко, а виходить смачно і ситно!

Інгредієнти:

  • 2 ст. л. борошна
  • 1 яйце
  • 2 ст.л. сметани
  • Дрібка солі
  • Олія для смаження
  • Сир

Як приготувати смачний сніданок:

  1. В миску висипаємо просіяне борошно, розбиваємо яйце і додаємо дрібку солі.
  2. Додаємо сметану, добре перемішуємо. У пательню наливаємо рослинну олію і розігріваємо на середньому вогні. Виливаємо тісто, накриваємо кришкою і залишимо на 1-2 хвилини, потім перевертаємо на інший бік і посипаємо сиром, залишимо ще на 2 хвилини.
  3. Сніданок готовий! Якщо сім'я велика, можна збільшити кількість інгредієнтів і приготувати кілька млинців.
Сніданок за 5 хвилин з простих інгредієнтів - фото 358182

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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