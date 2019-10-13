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Дієтологи розповіли, чому необхідно починати свій ранок зі сніданку

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Сніданок – важливий прийом їжі

Відомий у США дієтолог Ліза Дрейер розповіла про ефективний спосіб схуднути за допомогою правильних сніданків і обідів. У чому полягає секрет – читайте далі!

Тим, хто надзвичайно сильно хоче схуднути, дієтолог Ліза Дрейер рекомендує вибудовувати харчування протягом дня таким чином, щоб сніданки й обіди були ранніми, а після восьмої вечора їжа не вживалася зовсім. При цьому експерт посилається на результати дослідження, які підтверджують ефективність такого підходу до проблеми зайвої ваги.

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Автори цього дослідження протягом 20 тижнів спостерігали за групою з 420 осіб з надлишковою масою тіла й ожирінням. Частина добровольців повинна була рано снідати й обідати до третьої години дня. Інша частина пропускала сніданок, або снідала пізнім ранком, а до обіду приступала після третьої години дня. І ті, й інші за день споживали близько 1400 кілокалорій.

Попри загальну калорійність раціону, ті учасники, які рано снідали й обідали, втрачали вагу значно швидше. За словами дієтолога, такий ефект обумовлений тим, що подібний режим харчування відповідає природним добовим ритмам, яким підпорядкований організм у більшості людей.

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Снідати слід якомога раніше

Раджу для схуднення завжди рано снідати і не затягувати з обідом. Під час обіду спробуйте з'їдати тільки половину того, що ви зазвичай вживаєте, або подумайте про те, щоб скоротити кількість вуглеводів, – поділилася рекомендацією експерт.

Щоб ввечері після 20:00 не спокушатися їжею, дієтолог рекомендує перебувати в тій частині оселі, де не видно холодильник. При цьому слід займатися якимись іншими справами: читанням, прийманням ванни або переглядом улюблених серіалів.

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Джерело: CNN
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