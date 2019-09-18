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Продажі iPhone 11 перевищили очікування аналітиків

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iPhone 11 - фото 1
iPhone 11 / firstpost

Аналітики і експерти, наближені до Apple повідомляють, що продажі нових моделей iPhone 11 перевищили прогнози вже на стадії попереднього замовлення.

Після презентації нової лінійки iPhone з їх неоднозначним дизайном модуля камер на тильній стороні, було важко визначити, наскільки популярною стане модель серед покупців.

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Попри це, аналітики повідомляють, що продажі iPhone 11 вже перевищили прогнози, хоча зараз смартфони можна купити тільки за попереднім замовленням, а їх поставки почнуться з 20 вересня. Очікувано, одним з найприбутковіших ринків для Apple знову став Китай. За даними китайського сайту електронної комерції JD.com, в перший день попереднього замовлення iPhone 11 продажі виросли на 480% в порівнянні з першим днем ​​замовлень смартфонів в минулому році.

Найпопулярнішими стали моделі iPhone 11 Pro в кольорі midnight green, а також базовий iPhone 11 в чорному і фіолетовому кольорі. Інформацію про передзамовлення підтвердив і відомий аналітик, наближений до Apple, Мін-Чі Куо. За його словами, базова версія iPhone 11 популярніша в Китаї, в той час як просунутий iPhone 11 Pro більше купують в США.

iPhone 11 - фото 355916
iPhone 11

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Джерело: 9to5mac
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