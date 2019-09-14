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Apple вимкнула важливу функцію в нових iPhone 11
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У нових iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max є необхідне обладнання для двосторонньої безпровідної зарядки, але Apple програмно вимкнула цю функцію. Про це повідомив інсайдер Сонні Діксон з посиланням на джерела в ланцюжку поставок.
Протягом декількох місяців ходили чутки, що нові iPhone отримають функцію реверсивної безпровідної зарядки, що дозволяє заряджати Apple Watch, AirPods й інші аксесуари, розмістивши їх на задній панелі смартфона. Схожа функція є в смартфонах Samsung Galaxy S10 і Note10, а також у Huawei P30 Pro.
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Bloomberg припускав, що Apple змінила місце розташування логотипу на задній панелі iPhone 11 для того, щоб розміщувати на ньому гаджети для зарядки. Однак за кілька годин до презентації Apple аналітик TFI Securities Мінг-Чі Куо і журналіст Bloomberg Марк Гурман заявили, що функції не буде, адже вона не відповідає вимогам Apple.
Точна інформація про наявність технічних компонентів для реверсивної безпровідної зарядки в нових iPhone стане відома після 20 вересня, коли смартфони надійдуть у продаж
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