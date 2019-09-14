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Цифри приголомшують: скільки нові iPhone 11 набирають в AnTuTu

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Нові iPhone 11 стали ще потужнішими - фото 1
Нові iPhone 11 стали ще потужнішими

Лише через два дні після презентації iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max смартфони потрапили у базу даних тесту продуктивності AnTuTu. Майбутніх покупців чекає відразу кілька сюрпризів. Спойлер: результати вас вразять!

По-перше, "доступніший" iPhone 11 виявився швидшим за модель з приставкою Pro, а по-друге, став відомий реальний обсяг оперативної пам'яті в усіх трьох моделях.

І ще: Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple

В iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max встановлений новий чіп A13. Його продуктивність вже була продемонстрована в тесті Geekbench. У AnTuTu всі три моделі позиціонуються в такий спосіб: iPhone 11 – це iPhone 12.1, iPhone 11 Pro – iPhone 12.3 і iPhone 11 Pro Max – iPhone 12.5.

Результати iPhone 11 в AnTuTu такі:

  • iPhone 11 – 456 655 балів
  • iPhone 11 Pro – 455 452 бали
  • iPhone 11 Pro Max – 462 098 балів
Цифри приголомшують: скільки нові iPhone 11 набирають в AnTuTu - фото 355042

Під час тестування з'ясувалося, що iPhone 11 виявився швидшим за дорожчу модель 11 Pro. Причиною тому може стати низька роздільна здатність дисплея: 1792 х 828 проти 2436 х 1125 пікселів відповідно.

Ще одна особливість, яку розкрив тест AnTuTu, – обсяг оперативної пам'яті. Всі нові смартфони Apple, попри численні витоки й інсайди, отримали по 4 ГБ оперативної пам'яті. Версії з 6 ГБ оперативки просто немає.

Цифри приголомшують: скільки нові iPhone 11 набирають в AnTuTu - фото 355043

Проте всі три смартфони компанії обганяють торішні моделі на понад 100 тисяч балів. Найпотужнішими мобільними пристроями Apple, як і раніше, залишаються iPad Pro 2018 року. Максимальний результат "яблучного" планшета з діагоналлю 12,9 дюйма складає 553 924 бали в AnTuTu.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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