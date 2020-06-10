Продано найдорожчий спорткар в історії: названа рекордна сума

Автомобільні аукціони зазвичай приваблюють статних колекціонерів, які скуповують все цінне для інвестиції в майбутнє. Але з огляду на карантинні заходи, аукціонний дім Sotheby's перевів частину торгів повністю в онлайн, в процесі яких вдалося встановити світовий рекорд.

За даними аукціонного будинку, Ferrari Enzo 2003 року випуску був проданий за 2,64 мільйона доларів. Така сума зробила спорткар найціннішим автомобілем, проданим під час онлайн-аукціону. В цілому Sotheby's вдалося пустити з молотка колекційних автомобілів на суму у 16,4 мільйона доларів. Очевидно, що коронавірус не вплинув на апетити колекціонерів.

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Ferrari Enzo 2003 року

Що стосується суперкара Enzo і його ціни у 2,64 мільйона доларів, то автомобіль показав на пробігу всього 2011 км, і у нього було лише два власники. Спорткар виготовлений у фірмовому відтінку червоного кольору.

Цікаво, що Ferrari Enzo коштував 650 тисяч доларів у 2003 році. Навіть з урахуванням інфляції початкова ціна на цей суперкар все одно не перевищувала 1 мільйон доларів.

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