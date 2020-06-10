Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Модний будинок випустив власний оригінальний пляжний автомобіль

  • 36
Berluti Buggy - фото 1
Berluti Buggy / Instagram

Компанія Berluti, яка займається виробництвом люксового чоловічого взуття, одягу та аксесуарів з висококласної шкіри, що входить до складу концерну Louis Vuitton, випустила власний автомобіль Berluti Buggy. Авто потужністю 90 кінських сил та вагою 500 кілограмів є втіленням ексклюзивності і розкоші.

Новий баггі Berluti Buggy схожий на пляжне авто Meyers Manx, створене у 1964 році. Новинку переробляли вручну з класичного "Жука".

І ще: Блогер показав на відео, як зарядити Tesla під час руху

Салон зробили розкішним. Всередині – шкіра Venezia ручного виробництва. На тканинному даху нанесено візерунок, розроблений головним дизайнером компанії Крісом ван Ашем для колекції сумок Signature Canva.

Крім цього, баггі має також знімний багажник з чорної шкіри і латунний логотип на капоті з оздобленням паладієм.

Модний будинок випустив власний оригінальний пляжний автомобіль - фото 409185

Модний будинок випустив власний оригінальний пляжний автомобіль - фото 409186

Модний будинок випустив власний оригінальний пляжний автомобіль - фото 409187

Читайте також: Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок

Джерело: esquireme
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 163
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1084
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • Вчора, 12:30
  • 194
Загрузка...
Новини