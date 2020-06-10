Модний будинок випустив власний оригінальний пляжний автомобіль

Компанія Berluti, яка займається виробництвом люксового чоловічого взуття, одягу та аксесуарів з висококласної шкіри, що входить до складу концерну Louis Vuitton, випустила власний автомобіль Berluti Buggy. Авто потужністю 90 кінських сил та вагою 500 кілограмів є втіленням ексклюзивності і розкоші.

Новий баггі Berluti Buggy схожий на пляжне авто Meyers Manx, створене у 1964 році. Новинку переробляли вручну з класичного "Жука".

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Салон зробили розкішним. Всередині – шкіра Venezia ручного виробництва. На тканинному даху нанесено візерунок, розроблений головним дизайнером компанії Крісом ван Ашем для колекції сумок Signature Canva.

Крім цього, баггі має також знімний багажник з чорної шкіри і латунний логотип на капоті з оздобленням паладієм.

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