Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок

Компанія Boreas, що спеціалізується на створенні унікальних трейлерів і кемперів для відпочинку і роботи, знову представила щось дуже дивне і незвичайне. Йдеться про нову модель кемпера під назвою Boreas AT, яка виконана в кращих технічних традиціях компанії і з великою увагою до окремих деталей.

Ще у 2015 році, компанія почала робила невеликі трейлери та підвіски для них, керівництво вирішило експериментувати з різними конфігураціями і варіантами, в результаті домігшись такого прекрасного поєднання ціни, якості та надійності – тому у моделі Boreas AT є все разом узяте.

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По-перше, кемпер Boreas AT здебільшого є основою, яку користувачі надалі можуть самостійно доповнювати сторонніми модулями і розширеннями – наприклад, приєднавши окрему кухню або душ. Конструкція кузова, виконаного переважно зі скловолокна і міцного алюмінію, яка забезпечує новому кемперу дійсно рухливий хід і можливість чіпляти до автомобілів різного об'єму і типу. Така конструкція була встановлена ​​на досить непоганій алюмінієвій підвісці 3×2, а також в ній були додані колеса від компанії BFGoodrich, яка славиться своїми надзвичайно багатофункціональними і якісними варіантами коліс для спеціалізованого автотранспорту.

Всередині користувача чекає маленький, хоч і дуже зручний житловий кут з одним ліжком і всім необхідним по мінімуму, включаючи кондиціонер і витяжку. Вбудована батарея на 125 А/год дозволяє все це живити без жодних проблем, не кажучи вже про сторонні можливі розширення у вигляді додаткової кухні або душа, що також напевно буде розглядатися багатьма користувачами.

Варто відзначити, що модель нового кемпера Boreas AT доступна вже зараз за ціною в 19 тисяч доларів США, що є дійсно привабливою вартістю в порівнянні з багатьма альтернативними дорожніми проєктами такого типу – оскільки їхня середня ціна на ринку варіюється від 25 до 50 тисяч доларів США за свою стандартну комплектацію, що може бути дуже дорого.

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