Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок

  • 19
Кемпер Boreas AT - фото 1
Кемпер Boreas AT / newatlas

Компанія Boreas, що спеціалізується на створенні унікальних трейлерів і кемперів для відпочинку і роботи, знову представила щось дуже дивне і незвичайне. Йдеться про нову модель кемпера під назвою Boreas AT, яка виконана в кращих технічних традиціях компанії і з великою увагою до окремих деталей.

Ще у 2015 році, компанія почала робила невеликі трейлери та підвіски для них, керівництво вирішило експериментувати з різними конфігураціями і варіантами, в результаті домігшись такого прекрасного поєднання ціни, якості та надійності – тому у моделі Boreas AT є все разом узяте.

І ще: Американець поділився досвідом купівлі найдешевшого у світі електромобіля

Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок - фото 408768

По-перше, кемпер Boreas AT здебільшого є основою, яку користувачі надалі можуть самостійно доповнювати сторонніми модулями і розширеннями – наприклад, приєднавши окрему кухню або душ. Конструкція кузова, виконаного переважно зі скловолокна і міцного алюмінію, яка забезпечує новому кемперу дійсно рухливий хід і можливість чіпляти до автомобілів різного об'єму і типу. Така конструкція була встановлена ​​на досить непоганій алюмінієвій підвісці 3×2, а також в ній були додані колеса від компанії BFGoodrich, яка славиться своїми надзвичайно багатофункціональними і якісними варіантами коліс для спеціалізованого автотранспорту.

Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок - фото 408767

Всередині користувача чекає маленький, хоч і дуже зручний житловий кут з одним ліжком і всім необхідним по мінімуму, включаючи кондиціонер і витяжку. Вбудована батарея на 125 А/год дозволяє все це живити без жодних проблем, не кажучи вже про сторонні можливі розширення у вигляді додаткової кухні або душа, що також напевно буде розглядатися багатьма користувачами.

Варто відзначити, що модель нового кемпера Boreas AT доступна вже зараз за ціною в 19 тисяч доларів США, що є дійсно привабливою вартістю в порівнянні з багатьма альтернативними дорожніми проєктами такого типу – оскільки їхня середня ціна на ринку варіюється від 25 до 50 тисяч доларів США за свою стандартну комплектацію, що може бути дуже дорого.

Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок - фото 408766
Представлено новий композитний футуристичний кемпер для любителів мандрівок - фото 408765

Читайте також: Дивіться, як водій рятував свій Volkswagen Golf, який вирішив поплавати

Джерело: newatlas
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 106
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 181
Загрузка...
Новини