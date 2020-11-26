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Морквяні котлети як в дитячому садку: простий рецепт

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Морквяні котлети - фото 1
Морквяні котлети / eda.show

Для всіх, хто піклується про здоров'я своєї родини, рекомендуємо приготувати овочеві котлети з моркви за найпростішим рецептом. Таку корисну страву рекомендують також для дієтичного та дитячого харчування.

Нам знадобиться:

  • Морква 500 г
  • Молоко 60 мл
  • Вершкове масло 20 г
  • Манна крупа 30 г
  • Яйце куряче 1 шт.
  • Сіль
  • Панірувальні сухарі 2 ст.л.
  • Рослинна олія

Як приготувати котлетки з моркви:

  1. Моркву очистити від верхньої шкірки і натерти на тертці. Викладемо натерту моркву в сотейник, додамо молоко. Додамо також трохи вершкового масла. Посолити моркву. Поставимо сотейник на мінімальний вогонь і протушкувати моркву до готовності, хвилин 20.
  2. Коли морква буде готова, насипте в сотейник до неї манку і продовжимо варити вміст сотейника ще 7 хвилин. Після цього моркву дістаємо з сотейника, даємо їй охолонути трохи, щоб можна було фарш морквяний взяти руками і не обпектися. Додаємо до фаршу куряче яйце і добре вимішуємо фарш.
  3. Для діток краще котлети запекти, так набагато корисніше вийде. Беремо трохи морквяного фаршу, формуючи котлету і обвалюємо її в сухарях, поміщаємо котлети на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів С духовку на 15 хвилин.
  4. Морквяні котлети як в дитячому садку готові. Подаємо котлети порційно!
Морквяні котлети як в дитячому садку: простий рецепт - фото 436774

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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