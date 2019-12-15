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Грета Тунберг їхала додому на підлозі в тамбурі німецького поїзда: фото

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Грета Тунберг - фото 1
Грета Тунберг / plantbasednews

Шведська екоактивістка Грета Тунберг під час поїздки додому після чотиримісячної відсутності їхала в тамбурі поїзда. Цією подією школярка поділилася у своєму Twitter.

"Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!" – написала активістка. Цей пост викликав резонанс в Німеччині і посилив увагу німців до держконцерну Deutsche Bahn.

І ще: Time назвав людину року: нею стала юна Грета Тунберг

16-річна активістка подорожує по залізниці, оскільки відмовилася від перельотів на літаках з екологічних міркувань.

Грета Тунберг повертається з 25-ї Всесвітньої конференції ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді, де виступила з жорсткою критикою заходу

Читайте також: Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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