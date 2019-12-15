Грета Тунберг їхала додому на підлозі в тамбурі німецького поїзда: фото

Шведська екоактивістка Грета Тунберг під час поїздки додому після чотиримісячної відсутності їхала в тамбурі поїзда. Цією подією школярка поділилася у своєму Twitter.

"Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!" – написала активістка. Цей пост викликав резонанс в Німеччині і посилив увагу німців до держконцерну Deutsche Bahn.

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Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

16-річна активістка подорожує по залізниці, оскільки відмовилася від перельотів на літаках з екологічних міркувань.

Грета Тунберг повертається з 25-ї Всесвітньої конференції ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді, де виступила з жорсткою критикою заходу

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