Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала

  • 41
Тунберг кумедно відповіла Трампу - фото 1
Тунберг кумедно відповіла Трампу

Нещодавно журнал Time назвав людиною року 16-річну екоактивістку Грету Тунберг. Юній борчині за екологію навіть присвятили обкладинку спеціального номера. Втім, такий жест не сподобався президенту США Дональду Трампу.

"Тунберг – не лідер якоїсь політичної партії або адвокатської групи. Вона не перша, хто б'є на сполох з приводу кліматичної кризи, і вона не найкваліфікованіша, щоб цю проблему вирішити. Вона не вчений і не політик. У неї немає доступу до традиційних важелів уваги: ​​вона не мільярдер, не принцеса, не поп-зірка і навіть не доросла. Вона звичайна дівчинка-підліток, яка набралася сміливості сказати правду і стала іконою свого покоління", – написали Time про Грету.

Більше: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

Вибір журналу сподобався не всім. Серед невдоволених – Дональд Трамп.

Це безглуздо! – написав президент США у своєму твіттері. – Греті потрібно попрацювати над своєю проблемою управління гнівом, потім піти з другом на хороший старий фільм. Розслабся, Грета, розслабся!

Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала - фото 374154

У відповідь Грета Тунберг поміняла біографію у своєму твіттер-акаунті. Тепер там написано так: "Підліток, який працює над своєю проблемою управління гнівом. Зараз розслабляється і дивиться з другом хороший старий фільм".

Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала - фото 374153

Дівча знає, що робить ;)

Читайте також: Іспанці запропонували Греті Тунберг дістатися на віслюку з Лісабона в Мадрид

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 743
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1379
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1097
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ