Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала

Нещодавно журнал Time назвав людиною року 16-річну екоактивістку Грету Тунберг. Юній борчині за екологію навіть присвятили обкладинку спеціального номера. Втім, такий жест не сподобався президенту США Дональду Трампу.

"Тунберг – не лідер якоїсь політичної партії або адвокатської групи. Вона не перша, хто б'є на сполох з приводу кліматичної кризи, і вона не найкваліфікованіша, щоб цю проблему вирішити. Вона не вчений і не політик. У неї немає доступу до традиційних важелів уваги: ​​вона не мільярдер, не принцеса, не поп-зірка і навіть не доросла. Вона звичайна дівчинка-підліток, яка набралася сміливості сказати правду і стала іконою свого покоління", – написали Time про Грету.

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Вибір журналу сподобався не всім. Серед невдоволених – Дональд Трамп.

Це безглуздо! – написав президент США у своєму твіттері. – Греті потрібно попрацювати над своєю проблемою управління гнівом, потім піти з другом на хороший старий фільм. Розслабся, Грета, розслабся!

У відповідь Грета Тунберг поміняла біографію у своєму твіттер-акаунті. Тепер там написано так: "Підліток, який працює над своєю проблемою управління гнівом. Зараз розслабляється і дивиться з другом хороший старий фільм".

Дівча знає, що робить ;)

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