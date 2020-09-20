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Привітання з ювілеєм 40 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
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40 років – це серйозна святкова дата! Привітання з днем народження на цей ювілей не можна ігнорувати. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже їм буде приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках з 40-річчям на Радіо МАКСИМУМ!
Привітання до особливого дня народження – 40 ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них – ми обрали тільки найкращі поздоровлення на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:
- Гарні привітання у віршах
- Поздоровлення прозою своїми словами
- Прикольні смс вітання
- Картинки і відкритки з побажаннями
Вірші для привітання з 40 ювілеєм
***
З 40-річчям – жінці
40? І які твої літа?
Ти як і раніше свіжа:
Хороша ти від природи –
І фігура, і душа.
Будь завжди неповторна,
Будь у всьому на висоті,
Будь бажана та кохана,
Йди ти своєї мети.
Де знайти ще таку?
Може, хіба що в кіно?
Пий неспішно і смакуючи
Життя, як солодке вино.
З днем народження, з ювілеєм!
Нехай лиця не зачепить тінь.
І радісніше, веселіше
Ти відсвяткуй цей день!
***
З 40-річчям – чоловіку
Тобі бажаю довгих років,
Здоров'я міцного, удачі,
За життя тільки перемог
І багато грошиків на додачу!
Нехай сорок років піднесуть
Любові величезний океан,
Більше радісних хвилин,
Щоб від щастя ти був п'яний!
***
З 40-річчям – мамі
Не соромся віку, матуся рідна!
Адже скільки всього було за ці сорок літ...
Ти красива, смішна, молода,
І в житті дуже багатьох залишила слід.
Вдала кар'єра, і діти підростають...
Сім'я, друзі, робота – всюди встигаєш!
Адже багато хто, мамуся, про це лише мріють,
Але це дуже важко: все поєднати зуміти!
***
З 40-річчям – татові
Тато, спасибі за роки турботи,
Багато ж ти переробив роботи,
Був ти уважний, суворий, тож тепер
Нехай збудеться все, що ти хочеш!
У твій ювілей я тебе вітаю,
Радості, миру, радості бажаю,
Ти в 40 років сміливий і молодий душею,
Нехай же доля дарує щастя золотою зорею!
***
З 40-річчям – доньці
З ювілеєм я тебе,
Доню, вітаю,
Пролетіло 40 років,
А коли – не знаю.
40 років, а я тебе
Дитиною все вважаю,
Все вчити намагаюся
І часом лаю.
Все боюся я, що тебе
Раптом образить хтось,
Адже любов батьків
Не зважає на роки.
Щастя і любові тобі
Я прошу у Бога,
Щоб ти по життю йшла
Щасливою дорогою.
***
З 40-річчям – сину
Я поспішаю привітати сина,
Сорок років – рубіж великий,
Уже дорослим став чоловіком,
Але в душі ти молодий.
Ти йди до успіху сміливо
І на перепони не звертай,
Життя, щоб весело кипіло,
Перетворилися будні в рай!
Будь щасливим, найкращим,
Нехай любов в родині панує,
І нехай постійно удача
До тебе липне, мир дарує!
І ще: Гарні і смішні тости на день народження українською
Вітання з 40 ювілеєм в прозі
***
40 років – це не просто серйозний вік, це початок нового життя, приплив свіжих сил і перегляду своїх минулих років. Тобі всього лише 40, а значить, ти можеш знайти в собі нові сторони, таланти, які ти не помічав до цього. Твій ювілей – це привід веселитися і радіти, оскільки ти – чудова людина, адже в цей день тебе оточують сім'я, друзі та близькі по духу люди. Вітаю!
***
Вітаю з ювілеєм від душі! 40 років – це зовсім не привід для смутку. 40 років – пік твого розквіту, час прийняття складних рішень, вік змін. Це мудрість і зрілість, душевна краса і щедрість. Нехай твоє життя засяє новими фарбами, здоров'я наповниться свіжими силами, а любов втілить всі твої бурхливі фантазії!
***
40 років – це перше підбивання підсумків, час закріпити успіхи та рухатися вперед до нових цілей. Це вік, коли ви вже міцно стоїте на ногах, коли у вас ще є мрія. Це вік, коли ви радієте першим успіхам дітей, коли ви сповнені сил, коли ви реально усвідомлюєте, що ваша праця не марна, вона потрібна не тільки вам і вашій родині, а й суспільству в цілому. Рухаючись в перед, не забувайте про себе, зміцнюйте свою позицію, піклуйтеся про своє здоров'я і залишайтеся на хвилі позитиву!
***
З днем народження тебе, з чудовим ювілеєм – 40-річчям! Позаду майже половина життя! Я бажаю, щоб це була не половина, а лише третина! Бажаю тобі мудро і зважено сприймати те, що відбувається у твоєму житті тепер і буде відбуватися далі! Нехай прикрощі, нерозуміння і тривоги відійдуть і забудуться назавжди, попереду нехай буде рівна і світла дорога, крокувати по якій завжди радісно і весело, легко і приємно! Нехай тебе поважають колеги, обожнюють знайомі та дуже сильно люблять близькі та рідні! Нехай тіло буде сильним і міцним, душа – м'якою, доброю і чуйною, а розум – твердим і мудрим!
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Поздоровлення текстом для жінки
Вітаємо з сорокаріччям чудову, розкішну, прекрасну, чарівну і неперевершену жінку! Нехай не турбує вас цифра, про яку не заведено говорити, адже тепер кожен рік – це просто черговий діамант у вашу корону мудрості. Ви як і раніше прекрасні та квітнете, як райська квітка, бажаємо назавжди залишатися в такій формі, а головне, не втрачати юності, запалу і молодечого ентузіазму в душі. Бажаємо прекрасної жіночої долі, щоб ви завжди відчували себе захищеною, коханої та безмежно щасливою. З Днем народження!
***
Привітання прозою для чоловіка
У дитинстві хлопчики мріють вирости, щоб стати як дорослі. В молодості хлопці хочуть самостійності, впевненості, відбутися в житті. 40 років – золота пора, розквіт, це час взяти свій багаж досвіду і знань і відправитися в захопливу подорож своїх мрій. З ювілеєм! Нехай бажання завжди збігаються з можливостями, юнацький запал служить вірним супутником, сила і мужність будуть на піку, а дівчата обертаються вслід.
Прикольні СМС поздоровлення на 40 ювілей
***
Вітаю! Сорок років постукали у твої двері. І нехай це буде добрим знаком, адже життя тільки починається. Бажаю сяяти від щастя, як лампочка, бажаю вірити тільки в добрі знаки та сміливо виключати погані забобони з життя. Загадуй бажання, коли падають зірки, і нехай вони обов'язково збуваються, лови сніжинки щастя ротом, як в дитинстві, і нехай вони створюють для тебе чарівну казку. Бажаю чудовою життя і великих можливостей цього чудового віку!
***
Вітаю, здрастуй сорок! Бажаю, щоб у 40 років була гарячою кров і холодним погляд в бік заздрісників, широкою – душа і ще ширше – коло можливостей. Ще бажаю у свої 40 мати бажання пустувати, творити, летіти назустріч своїй мрії, смішити, сіяти добро по планеті. І нехай кожен день несе лише позитив, нехай з цієї позначки життя стане в 40 разів крутіше, яскравіше і радісніше!
***
З сорокаріччям вітаю, дорогий мій Ювіляр! Бажаю тобі у свої 40 років не брати до уваги сорок і ворон, а діяти і йти назустріч своїй божевільній мрії! Нехай навіть якщо твій шлях буде надто звивистий, то не звертай. Навіть якщо будеш падати, підіймайся і йди далі. Життя одне і користуйся ним на повну! Веселого ювілею!
***
На твоєму годиннику вже 40 років. Від душі вітаю. Бажаю мудрості та без сивини, але іноді не забувай йти у відрив. І нехай в житті буде все для щастя, задоволення, веселощів і комфорту. Бажаю, щоб у твої сорок сорока на хвості приносила тільки добрі вісті. А ще бажаю любові, багатства і міцненького здоров'я!
***
Вітаю з днем народження, з прекрасною датою – 40 років:
Нехай життя б'є "ключем",
Нехай бажання збігаються з можливостями,
Нехай, все чого хочеться, не було "шкідливим",
Нехай щастя буде "під рукою",
Нехай завжди буде "порох в порохівницях".
***
Веселе побажання на ювілей
Кажуть, що після 40 у людини починають притуплятися і слабшати всі органи чуття. А я бажаю тобі, щоб після своїх 40, ти ніколи не втратив: смак до життя, радість до яскравих фарб, любов до веселої музики, пристрасть до збудливих ароматів та палку ніжність в обіймах. Та й взагалі, щоб зовсім не скаржився на здоров'я. З ювілеєм!
Картинки і листівки з ювілеєм 40 років
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