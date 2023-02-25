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26 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 лютого, християни відзначають Прощену неділю. А ще сьогодні у світі День карнавалу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського: відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 26 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1513 – землетрус зруйнував столицю Португалії Лісабон.
- 1616 – інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів.
- 1815 – висланий на Ельбу Наполеон I Бонапарт тікає з острова.
- 1878 – у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.
- 1886 – в Горлівці (Донбас) отримали перший в Російській імперії ртуть.
- 1895 – в Огайо (США) запатентували склодувні машини.
- 1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. Затонського.
- 1924 – Адольфа Гітлера засуджують на п'ять років в'язниці.
- 1935 – винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше продемонстрував створений ним радар.
- 1936 – Адольф Гітлер ініціював програму виробництва народних автомобілів Volkswagen.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
- 2006 – закінчення XX зимових Олімпійських ігор в Турині.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛЮТОГО
- 1802 – Віктор Гюго, французький письменник. Його творчість дуже різноманітна: романи, лірична поезія, драми у віршах і прозі, політичні промови в Палаті перів, численні листи.
- 1808 – Оноре Дом'є, французький художник, майстер сатиричного малюнка і літографії.
- 1829 – Леві Страусс, американський промисловець, засновник компанії Levi Strauss & Co, винахідник джинсів.
- 1842 – Ніколя Каміль Фламмаріон, французький вчений.
- 1846 – Буффало Білл (Вільям Фредерік Коді), американський розвідник у війнах Дикого Заходу, від якого пішла традиція ковбойських родео.
- 1868 – Лев Лопатинський, актор і режисер.
- 1869 – Надія Костянтинівна Крупська, учасниця революційного руху, радянська державна і партійна діячка.
- 1928 – Фетс Доміно, зірка американського рок-н-ролу.
- 1932 – Джонні Кеш, впливовий американський співак-композитор жанрів кантрі, рокабілі і рок-н-рол.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- День на Мартиніана похмурий – навесні буде холодно.
- Якщо акваріумні рибки в воді без руху – чекайте морозів.
- Якщо помітні сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще довго.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
- Не варто вишивати або шити, інакше через деякий час може погіршитися зір.
- Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.
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