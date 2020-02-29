Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято

Останній день перед Великим постом – Прощена неділя. Цьогоріч ця дата припадає на 1 березня. Привітання та найкращі побажання для вірян – у статті на Радіо МАКСИМУМ.

Прощену неділю у 2020 році відзначають в останній день тижня Масниці або ж у переддень Великого Поста – 1 березня. Цього дня усі віряни просять вибачення та самі пробачають. У такий спосіб вони готуються та очищують свою душу перед початком посту.

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***

У неділю, в день Прощення,

Прошу душі очищення.

Я прошу мені пробачити

А образи не назбирувати.

Всіх я щиро пробачаю

І сердечно поздоровляю,

Цей день з любов'ю зустрічайте,

Нехай він буде чистим та світлим!

***

Образи ми пробачимо один одному,

Залишимо в минулому їх, друзі!

Роздори, сварки забудемо

Такі злі, гіркі слова.

Рідних попросимо прощення,

І самі всіх у відповідь пробачимо.

У Прощене свято неділі,

Образи в серці не таїмо.

***

У Прощену неділю

Дай вам Бог добра!

Нехай життя буде прекрасними

Надіями повна!

І нехай світ стане радісніше

І чистіше і світліше.

І нехай душа зрадіє,

І стане веселіше!

***

Потрібно вміти прощати,

Навіть якщо було боляче.

Погане все забувати

І бути задоволеним життям.

І ти мене прости за помилки,

А у відповідь від тебе чекаю посмішки!

***

У цей недільний день

Послання пишу.

З надією робкою

Прошу пробачити мені.

А завтра я виправлюся,

Серйозно кажу.

І Бога про прощення

Теж я молю.

***

Прости мене, мій милий друже!

Мої безглузді метання.

Щиро бажаю тобі:

Любові, добра і процвітання!

***

Смс тобі пишу,

Про одне тебе прошу,

В честь особливого дня,

Мила, прости мене!

***

Я кажу тобі прости

І всі образи відпусти,

Адже ми хороші друзі,

Нам ворогувати ніяк не можна!

***

Я вибачатися страшно радий,

Адже був я дуже винен,

Я визнаю помилки

І про прощення лише молю!

***

У Прощену неділю

Просіть у всіх прощення,

Млинцями пригощайте

І самі всіх прощайте!

***

Дуже складно буває "прости" сказати, але сьогодні така неділя, коли можна визнати свої помилки та за всі попросити вибачення!

***

Нам всі гріхи прощає Бог, а я тебе сьогодні прошу пробачити мені всі образи та тривоги, всі грубі слова і неувага. Я від душі бажаю тобі щасливого, чудового життя без гіркоти та смутку.

***

Забудьмо всі образи та залишимо жалі в минулому. Нехай день Прощеної неділі позбавить від смутку твою душу і наповнить твоє серце добрими посмішками.

***

Прощення – це велика мудрість. Бажаю, щоб Господь подарував вам цю мудрість, а ще щастя, миру і любові. Прости мене, і Бог тебе простить!

***

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в будинок, подарує здоров'я, терпіння, вміння співчувати та пробачати один одного!

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До теми: Вірші на Прощену неділю: як щиро вибачитися в СМС