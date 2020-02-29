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Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято
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Останній день перед Великим постом – Прощена неділя. Цьогоріч ця дата припадає на 1 березня. Привітання та найкращі побажання для вірян – у статті на Радіо МАКСИМУМ.
Прощену неділю у 2020 році відзначають в останній день тижня Масниці або ж у переддень Великого Поста – 1 березня. Цього дня усі віряни просять вибачення та самі пробачають. У такий спосіб вони готуються та очищують свою душу перед початком посту.
І ще: Прощена неділя 2020: як просити вибачення і що не можна робити у цей день
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки
Привітання з Прощеною неділею у віршах
***
У неділю, в день Прощення,
Прошу душі очищення.
Я прошу мені пробачити
А образи не назбирувати.
Всіх я щиро пробачаю
І сердечно поздоровляю,
Цей день з любов'ю зустрічайте,
Нехай він буде чистим та світлим!
***
Образи ми пробачимо один одному,
Залишимо в минулому їх, друзі!
Роздори, сварки забудемо
Такі злі, гіркі слова.
Рідних попросимо прощення,
І самі всіх у відповідь пробачимо.
У Прощене свято неділі,
Образи в серці не таїмо.
***
У Прощену неділю
Дай вам Бог добра!
Нехай життя буде прекрасними
Надіями повна!
І нехай світ стане радісніше
І чистіше і світліше.
І нехай душа зрадіє,
І стане веселіше!
***
Потрібно вміти прощати,
Навіть якщо було боляче.
Погане все забувати
І бути задоволеним життям.
І ти мене прости за помилки,
А у відповідь від тебе чекаю посмішки!
***
Послання пишу.
З надією робкою
Прошу пробачити мені.
А завтра я виправлюся,
Серйозно кажу.
І Бога про прощення
Теж я молю.
СМС поздоровлення у Прощену неділю
***
Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!
***
Смс тобі пишу,
Про одне тебе прошу,
В честь особливого дня,
Мила, прости мене!
***
Я кажу тобі прости
І всі образи відпусти,
Адже ми хороші друзі,
Нам ворогувати ніяк не можна!
***
Я вибачатися страшно радий,
Адже був я дуже винен,
Я визнаю помилки
І про прощення лише молю!
***
Просіть у всіх прощення,
Млинцями пригощайте
І самі всіх прощайте!
Вітання на Прощену неділю у прозі
***
Дуже складно буває "прости" сказати, але сьогодні така неділя, коли можна визнати свої помилки та за всі попросити вибачення!
***
Нам всі гріхи прощає Бог, а я тебе сьогодні прошу пробачити мені всі образи та тривоги, всі грубі слова і неувага. Я від душі бажаю тобі щасливого, чудового життя без гіркоти та смутку.
***
Забудьмо всі образи та залишимо жалі в минулому. Нехай день Прощеної неділі позбавить від смутку твою душу і наповнить твоє серце добрими посмішками.
***
Прощення – це велика мудрість. Бажаю, щоб Господь подарував вам цю мудрість, а ще щастя, миру і любові. Прости мене, і Бог тебе простить!
***
З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в будинок, подарує здоров'я, терпіння, вміння співчувати та пробачати один одного!
Картинки і листівки на Прощену неділю
Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!
До теми: Вірші на Прощену неділю: як щиро вибачитися в СМС
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