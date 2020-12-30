Привітання з Новим роком 2021 Бика: новорічні вітання українською

Найкращі привітання з Новим роком 2021 українською мовою – у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки. Шукайте найкрутіше вітання на Новий рік Бика!

Новий рік 2021 – веселе свято, яке неможливо уявити без красивої ялинки, яскравих вогників, святкового столу, новорічної музики та, звісно, привітань з наступаючим. Однак зателефонувати всім друзям, рідним та колегам під час бою курантів не вдасться, тому щоб нікого не оминути увагою – пропонуємо вам надіслати всім гарні вітання та побажати щасливого Нового року за допомогою смс чи месенджерів. Підготували для вас найкращі новорічні поздоровлення на українській мові.

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

***

З Новим роком!

З Новим щастям!

Хай завжди в очах іскряться

Успіх, радість і кохання.

Хай здійсняться всі бажання,

Хай вас криза не лякає,

Грип-застуда оминає.

Щоб достаток був у домі,

Щоб усі були здорові!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов'ю

І подарує вам здоров'я!

***

З Новим Роком я вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Хай рік 2021-ий

Буде світлий та багатий.

Хай же доларом зеленим

Білий Бик зашурхотить

І усі бажання ваші

Хай миттєво він здійснить.

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Нехай Бик у Новий рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Скільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Скільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Скільки радісних вістей!

***

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям вас.

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові.

Світла й радості багато,

Щоб життя було, як свято!

***

З Новим роком вас вітаю,

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей буде,

Та здоров'я вам прибуде!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

Нехай йдуть з роком Криси

Всі образи та капризи,

Всі погодні негоди,

Всі нещастя і хвороби.

Нехай покаже рік Бика

Вихід нам з глухого кута,

Хай принесе багатство, щастя,

Щоб стало життя легке!

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

Створіть новорічну атмосферу теплими побажаннями!

***

Зустрічайте Бика – ось він,

Подарунків всім нам приніс –

Добра, успіхів, процвітання,

Поспішає виконати всі бажання!

***

Вітаю зі святом світлим і казковим,

Що п'янить оселю духом ялинковим!

Доброго здоров'я, друзів незрадливих,

І в Новому Році днів лише щасливих!

***

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Тобі бажаю у Новому Році!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі й у хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

***

Рік новий нехай дарує

Затишок вам і тепло.

В гаманці і у коморі,

Повно щоб завжди було.

***

Новий рік до нас вже йде,

Рік Бика – не підведе,

Щастя він до нас приносить,

Все, що тільки серце просить!

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

***

Хай Новий рік з добром до вас прийде,

Здоров'я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним вас благословляє!

***

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини і друзі!

***

Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!

Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

святкова відкритка

***

Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у прийдешньому році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Благополуччя і радості майбутньому році!

***

І знову прийшов Новий рік! Цей 2021 рік – рік Бика, Металевого Бика! Так нехай же в цьому році ви знайдете таку силу і стійкість, які має символ цього року! Нехай жодна задача, яку ви перед собою ставите, не зможе встояти перед цією силою і енергією! А доповнюють це нехай міцне здоров'я, а також удача та винахідливість!

***

Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні. Неприємності хай тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів виповниться, а Дід Мороз здійснює бажання всі 365 днів! З Новим Роком!

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2021-му!

***

Нехай цей рік Бика буде наповнений тільки радісними подіями, цікавими пригодами і щасливими зустрічами! Нехай у 2021 році любов тільки посилиться, достаток додасться, здоров'я додасться! Щиро бажаю всіх благ і блискучих успіхів!

***

З наступаючим! Нехай Новий рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!

***

Бажаю тобі, щоб прийдешній рік приніс море позитиву і океан удачі. Нехай тобі все вдається, хай збуваються мрії і таємні бажання. Бажаю любові – яскравої, чистої, безкомпромісної. Бажаю душевного спокою, оптимізму, впевненості в своїх силах, підтримки близьких людей. Нехай рік буде по-справжньому щасливим!

***

Нехай цей Новий 2021 рік стане для вас скарбничкою, в яку ви будете складати свої успіхи і перемоги, багатство і достаток, щастя і радості, приємні зустрічі та цікаві пригоди. Нехай цей рік буде настільки незвичайним, чарівним і незабутнім, що навіть через час ви могли б згадати і поділитися своїми позитивними емоціями. Бажаю найкращого, доброго і світлого, величезних благ і щирої любові. З новим роком!

***

На порозі стоїть новий рік, рік Бика. Нехай він принесе з собою тільки добро, турботу, щастя, радість, успіх. Нехай Бик стане оберегом для кожного і захистить від зайвих тривог, турбот і клопоту, нехай захистить від недругів і заздрісних поглядів. З Новим щасливим роком!

***

Святкове побажання другу прозою

Дорогий мій друже, я дуже вдячний тобі за відданість і допомогу. Вітаю тебе з Новим роком! Нехай в кожен день наступаючого року тобі щастить, в житті не припиняється низка радісних подій, в серці живе любов, в душі – спокій, а сам ти будеш відкритий всього незвіданого і цікавого! Бажаю, щоб навіть в найхолодніші дні тебе зігрівало тепло близьких, а поруч завжди була кохана людина та щирі друзі. Натхнення тобі, креативу і море позитивних емоцій!

І ще: Найкращі побажання до Нового року прозою

***

Коханому хлопцю

З Новим роком, моє щастя!

Я готова тобі зізнатися,

Що шалено полюбила,

Буду для тебе намагатися

Зробити все, на що вистачить сил.

***

В цю ніч хуртовина принесла з собою не тільки сяючі сніжинки, але і чудове свято! Нехай Новий рік обіймає нас теплом, прикрашена ялинка змушує серця битися швидше, а свято зачаровує красою бенгальських вогнів. З Новим роком, мій коханий! Обіцяю любити тебе ще міцніше, цілувати ще пристрасніше і не відпускати ні на мить!

Для коханого чоловіка

Сьогодні наступає Новий рік

Як чистий аркуш для написання п'єси.

І що б не трапилося в цей рік

Хочу, щоб ми з тобою були разом.

Поділяючи всі радості і захищаючись від негод,

Любов нехай сніги не заморозять,

А тільки додадуть пригод!

***

Рідний мій! Вітаю тебе з наступаючим Новим роком. Ось тільки я в тебе вже є, тому навіть не знаю, що ще побажати. Трохи сили, трішки брутальності, крапельку сміливості і щіпку акуратності. Вірю, що в 2021 році наша любов буде палати, як справжнє багаття. Все інше буде, ми ж разом. Люблю тебе!

Коханій дівчині

Кохана, прекрасна, рідна

Я щасливий в це свято бути з тобою.

І в Новий Рік тобі я побажаю

В любов і щастя зануритися з головою.

Я вітаю тебе з святом, малятко,

Нехай чари увірвуться в долю твою,

І яскраві емоції, як спалахи,

Нагадають, як шалено тебе я люблю.

***

Кохана, чарівне свято до нас прийшло! З усмішкою його зустрічай, серце своє відкрийте і вином келихи наповнюй. Нехай буде цей Новий рік щасливим і багатим! Вітаю всією душею з 2021-им!

Для коханої дружини

В тебе закохуюсь знову і знову,

Як в перший раз, моя любов!

І в Новий рік, гарне свято,

Бажаю гарних вражень багато!

Хай кожен день і кожен вечір,

Один з одним будемо раді зустрічі.

Щоб все збулося, про що мріялося,

А наша любов ніколи не закінчувалася!

***

Нехай Новий рік принесе тобі радість зустрічі і тепло усмішок, нехай виправдаються очікування, а всі мрії збудуться. Пам'ятай, я завжди буду поруч та підтримуватиму тебе. З Новим щастям, кохана!

Другу

Привітати радий тебе сьогодні,

Адже Новий рік вже прийшов!

Бажаю щастя і спокою

І щоб дружину собі знайшов!

Нехай рік приносить лише удачі!

Нехай грошей багато принесе!

Нехай буде так, а не інакше

І нехай успіх тебе знайде!

***

У новому році бажаю тобі, друже, нових блискучих перемог і звершень, нових вражень та приємних сюрпризів, і тільки дружба наша нехай залишається колишньою – вірною, відданою та надійною!

Для найкращого друга

Близькими друзями ми стали,

І я дуже цьому радий,

Нехай тривоги і печалі

Тебе ніколи не знайдуть.

Здоров’я в Новий рік бажаю,

Любові на довгі роки,

Тебе сьогодні поздоровляю!

Адже дружба – це назавжди!

***

Я бажаю тобі, друже, в новому році, щоб перед тобою відкрилася широка біла смуга життя, щоб ти мчав за нею завжди на коні, запросто вирішував всі завдання, легко завойовував серця красунь, але при цьому залишався таким же тямущим і надійним другом.

Подрузі

Бажаю від серця, що можу бажати.

Щоб лихо минуло, пішло в забуття,

Щоб горя тобі не зазнати.

Щоб завжди на обличчі світилась краса.

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Тобі бажаю у Новому Році!

***

Дорога моя подружко, нехай тебе у цю чарівну ніч поцілує крадькома сніжинка і віддасть тобі свою красу, нехай морозна свіжість різдвяних свят принесе не тільки рум’янець на щічки, але і міцне здоров’я, хай вогні різдвяної ялинки внесуть у твоє життя яскраві фарби. З новорічними святами!

Для найкращої подруги

З Новим Роком вітаю

Тебе, мила подруго!

Як же все-таки чудово,

Що з тобою знайшли один одного.

Для мене ти найдорожча,

Я з тобою у вогонь і в воду.

Ти завжди мене підтримаєш,

Скажеш вірну дорогу.

Я хочу тебе привітати,

З Новим Роком, з Новим Щастям!

Повз нехай пройдуть негаразди,

Біди, жалі, негоди.

Нехай в твоєму затишному будинку

Щастям світяться віконця!

Я кохання тобі бажаю,

Чарівництва, успіху, сонця!

***

Моя найкраща в світі подруго! Вітаю тебе з наступаючим Новим роком! Від усієї душі бажаю тобі зберегти той позитив і оптимізм, який ти випромінюєш, незважаючи на проблеми, які інколи виникають у житті. Залишайся такою ж веселою і безпосередньою. Нехай протягом всього наступного року тобі світить сонце удачі і дме вітер хороших змін. Цьом!

Куму

З Новим Роком вас вітаю і такого набажаю:

Щоб в кишені шелестіло, в гаражі щоб гуркотіло,

У хліві щоб рохкало, а у ліжку – охкало!

Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,

було з ким і було де, і не застукали ніде!

***

Я бажаю вам багато:

Здоров'я віз,

Достаток в хату,

Слухняних діток,

Тещу милу,

Свекруху добру

Незлобливу.

Щоб кум з кумою…

Як годиться.

Та щоб роботою гордиться!

І щоб весь рік

У всіх у вас

Було в житті усе гаразд!

Кумі

Хай же рік Новий крилатий

Принесе вам щастя в хату,

Щоб здоров’я вирувало

І ніколи не кульгало.

Щоб у мирі вам жилося

Все задумане збулося

***

Новій рік і сніг лапатий

Засипає землю знов,

Нове щастя в вашу хату,

Нова радість і любов!

Хай ви будете багаті,

І веселі кожний день,

Затишку у вашій хаті,

Гарних й радісних пісень!

Будуть дітки щебетати,

І усе буде гаразд,

Друзі будуть вас вітати,

І приходить в добрий час!

Батькам

Мамі з татом Новий рік

Тільки кращого бажаю,

Хай вас везіння чекає,

І удача прибуває.

Ви, дорогі, завжди

Міцною парою залишайтеся,

Не сумуйте ніколи,

Й частіше усміхайтеся!

***

Найкращих на світі батьків

Ми поспішаємо привітати у цей годину.

Наші ангели, наші охоронці,

Що б ми без вас робили?!

Ми бажаємо вам щастя безмежного,

Геть підуть нехай минулі образи!

І побільше здоров’я, звичайно ж,

Довго-довго живіть, рідні!

Мамі

Матусю свою кохану

З Новим роком вітаю,

За все тобі дякую,

Здоров'я міцного бажаю!

Бажаю в Новому році я

365 щасливих днів,

Й тільки радісних хвилин!

Тату

З Новим роком, татусю коханий!

Нехай всі біди проходять мимо,

Нехай все збудеться, про що мрієш,

Чого дуже сильно бажаєш!

З Новим щастям! Бажаю здоров'я,

І цікавих знайомств нових,

І стабільно високих доходів,

Вітаю тебе з Новим роком!

Бабусі

Ось знову рік Новий іде,

Бабусі нашій щастя він несе,

Міцне здоров'я подарує,

Хай радістю її дім квітує.

Любов’ю хай серце живе,

Тепло душі для неї принесе.

Хай мир і лад у хаті будуть,

Хай завжди щирість Вам дарують люди!

Прикольне вітання колегам

Вже доїли Олів'є,

Рік Старий минає.

Склали від столом склотару,

Переспівуєм Ротару.

Вклали спати діточок,

За столом пішов смішок.

Привітання президента

В стилі 007 агента.

Б'ють куранти опівночі,

Світяться від щастя очі.

На порозі рік Миші,

З Новим роком, колеги!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

По дрібницях хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

Коротке побажання для колег по роботі

Хай тобі в 2021 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

У Новому Році тобі бажаю:

Ключі від новенької тачки,

Та грошенят важкеньку пачку,

Пивка холодного в бокалі,

І друзі щоб не забували!

***

Дорогі колеги! Нехай Новий 2021 рік Бика обов'язково принесе поліпшення в вашому житті: зарплата підросте, витрати зменшаться, друзів побільшає, а неприємності зовсім зникнуть! І нехай наш дружний колектив весь наступний рік буде таким же згуртованим і життєрадісним!

Офіційне поздоровлення партнерам по роботі

Шановні наші друзі та партнери,

Ми дуже раді привітати Вас.

Полиште справи всі і на столі папери,

Бо Новий Рік вже йде до нас.

Залиште в стороні Ви кризу,

Та курсом сильно так не переймайтесь,

Не думайте, що гривня йде до низу,

Та паніці не дуже піддавайтесь.

А будьте Ви до свят готові,

В цей радісний та новорічний час,

Хай Вам щастить! Будьте здорові!

Вітаємо з Новим Роком Вас!

***

Від імені [назва організації] сердечно вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам щастя, успіхів у здійсненні задумів та міцного здоров’я на довгі роки. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, а наступаючий рік стане для нашої рідної України роком миру, злагоди та процвітання.

Теплі слова для учителя / учительки

За шкільною партою, з "дощиком" на вікнах,

Без олів'є, але з чаєм, з медом,

Хочемо нашу "другу маму"

Привітати з довгоочікуваним Новим роком!

Ви, нарешті, перевірити зошити,

Напишете в журналі списки,

Розпишете витрати на січень,

Оптом скупивши пельмені і сосиски.

Встигнете відмити каракулі на партах,

Відклеїти жуйку і вкрутити шурупи,

Скласти плани на друге полугодье,

Графік чергувань на англійську групи.

Ми бажаємо Вам все забути,

Накрити столи і запросити гостей,

Під бій курантів, дзвін келихів,

Повеселитися, радуючи друзів.

Чарівної ночі під ошатною ялинкою

Ви на секунду згадайте наш клас.

Ми Вам бажаємо щастя і здоров’я,

Ми дуже-дуже любимо Вас!

Веселе побажання вчителям / для вчителів

Залиште зошити, залиште турботи,

На наступний рік ще вистачить роботи!

Ми у Новому Році хочемо побажати

Терпіння і сил, щоб не втомлюватися

Від складних диктантів, рішень, завдань,

Від учнівських невдач,

Від нарад, оцінок, журналів,

Теорем, аксіом і інтегралів.

Здоров’я і радості з легкої руки,

Ваші улюблені учні!

Патріотичні привітання для воїнів АТО

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва!

І ще б нам дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

Хай газ по тридцять, нафта двадцять,

Хай москалі "повеселяться"!

А нам, щоб жити без війни,

Щоб снились кольорові сни.

Щоб кожен українець, брат!

Наш рід помножив у стократ.

Щоб стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

З Новим Роком вас тепер,

Щоби здохла "ДНР".

"Новоросія" пропала

І Московія сконала.

Крим додому повертався

Ну а Путін просто всра…

Щоб, зараза, просто вкляк,

Яника щоб трафив шляк.

Щоб не гинули вкраїнці,

В рідній жили би хатинці.

Позитиву Вам, достатку

Щастя й радості у хатку!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя на сім'ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороною обходить лихо.

І завжди збувається

Все, що забажається!

***

Здоров'я і сили в Новому році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

В гаражі стояв Феррарі,

Разом з ним ще й Лексус в парі.

В хаті– з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

***

Сир, ковбаску, хліб наріжте,

Тільки самі все не з'їжте,

В миску молочка налийте,

І, звичайно, це не пийте.

Все на блюдце покладіть

І в підвал це віднесіть,

Символ року там живе,

На престол на рік зійде!..

Щур нам хвостиком вильнув,

І красиво підморгнув,

Двері гарно відчинив,

Й Новий рік до нас впустив!

Тож живіть усі щасливо,

Щоб ставало вам на пиво,

На горілку, і на квас,

Буде все у вас гаразд.

***

Хай пісня лунає від краю до краю,

Із роком Новим тебе я вітаю!

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

Ще більше жартів: Прикольні привітання з Новим роком

Веселих свят

З наступаючим роком Бика

Листівка Щасливого Нового року

Вітальна картинка з НР і Різдвом Христовим

Відкритка з новим щастям

ТУТ більше: Найкращі новорічні листівки і відкритки