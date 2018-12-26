Прикольні привітання з Новим роком 2019: жартівливі новорічні побажання

Найкращі жартівливі привітання з Новим 2019 роком українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також смішні картинки. Обирайте найвеселіше новорічне вітання!

Новий рік 2019 пройде під символом Свині, тож його потрібно зустріти весело! Не менш весело слід привітати зі святом друзів, рідних та колег. Зібрали для вас прикольні поздоровлення з прийдешнім Новим роком на українській мові. Усім Happy New Year!

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***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя на сім'ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороною обходить лихо.

І завжди збувається

Все, що забажається!

***

Тук, тук, тук – знайомий звук?

Новий рік вже у дорозі,

Скоро буде на порозі.

З Наступаючим вітаємо

І найкращого вам бажаєм.

Щоб цей рік щасливим був,

Та яскраво промайнув.

Щоб були завжди здорові,

Вас вітаєм щирим словом!

***

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли

І душею не старіли!

Щоб вас люди шанували

Й на роботі поважали,

Щоб у праці все горіло,

А в кишені шелестіло.

Щоб, як маки, ви цвіли

І сто з гаком прожили!

***

В Новому році хай щастить,

Голова хай не болить!

Дятли ті, що вас довбають,

Хай негайно позникають!

Грошенят вам більше вдвоє,

А кохання навіть втроє!

І нехай цей рік свинячий

буде кращий, ніж собачий!

***

З Новим роком Свині я вітаю,

Здоров'я, щастя вам бажаю,

Веселих до "не можу" днів,

Хороших і ласкавих слів.

Вина й шампанського п’янкого,

Цілунків від кохання свого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних донесхочу,

Бажаю вам у 2019 році!

****

Нехай Свиня у Новий рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Скільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Скільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Скільки радісних вістей!

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

В гаражі стояв Феррарі,

Разом з ним ще й Лексус в парі.

В хаті – з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

***

За що ми любим Новий рік?

За відчуття якогось дива.

І вірю я, що в рік Свині,

В нас буде хліб і щось до пива.

Щоб Лексус, Мазератті і Ролс-Ройс

Були у гаражі твоєї вілли.

Коротше, щоб тобі жилось,

Й на все щоб вистачало сили!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком!

***

Хочу тобі побажати,

Гарно нині святкувати,

Наливати, випивати,

Феєрверками стріляти,

До Снігурки приставати,

Потім знову наливати,

З білочками танцювати,

І Свинею справжньою стати!

З Новим Роком!

***

В новий рік та в новий час,

Побажання для вас:

Нехай діти не хворіють,

Старі нехай не старіють,

А дівчата красивіють

І претензій не мають!

Нехай чоловіки багатіють,

І від цього добрішають,

Горілку п'ють і не п'яніють,

Люблять дружин і не нагліють!

Нехай начальство поважає,

Премією не обділяє.

Ну а життя не дорожчає –

Й нікого не ображає!

***

Щоб в достатку було сала

І Свиня вас не кусала.

Щоб мали маму і доброго тата,

Щоб була ваша хата на гроші багата.

Щоб чехи хати мурували,

Італійці самотніх доглядали,

Щоб поляки в вас трави косили,

Німці все це загрібали,

А москалі зі стайні гній викидали.

Хай все це збувається,

У Новому Році!

***

В Україну в Новий рік,

Кабан із Китаю втік,

Бо в нас є хліб і м’ясо,

Там лиш рисом годували,

Ми його всі пожалієм,

Він відразу подобріє,

Хай нас всіх охороняє,

З Новим роком привітає!

***

Нехай доля розмалює,

Тобі сірі будні,

Щоб були вони не нудні,

Чудні й незабутні,

Хай рожеві будуть мрії,

Щоб у сині далі,

У зелені гори ніс,

Червоний феррарі,

Білих хвиль на сході сонця,

У Чорному морі,

Неба синього з багрянцем,

І золотої зорі!

Вітаю з Новим роком!

***

Щоб Дід Мороз, червоний ніс,

Купу доларів приніс.

Рахунок в банку щоб відкрив

З грошима диво сотворив.

І цілий рік щоб на дурняк

Були пиво і коньяк!

Хай перетворить щедрий гном

Твій холодильник в гастроном!

З НОВИМ РОКОМ!

***

Здоров'я і сили в Новому році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

***

Веселий вірш для студентів

Щоб всі пари скасували,

Щоб стипендію давали.

Сесію хай анулюють,

Всі оцінки намалюють.

Щоб не було більше стресу –

Адже лінь – рушій прогресу!

Хай талони ходять боком

З новим щастям, з Новим Роком!

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2019 - рік Свині

***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

В році 2019 бажаю:

12 місяців без хвороб

53 тижні всього найкращого

8760 годин успіху

525600 хвилин кохання

31536000 секунди радості

З Новим роком!

***

Рік Свині настає –

Всім здоров'я бажає:

Нехай у жінок будуть шубки,

Щоб вони не дули губки!

***

У Новий рік будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі!

***

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях – шелест від купюр,

Душа хай прагне аванттюр,

А в справах – тільки лиш ажур!

Вітаю з Новим Роком!

***

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

З Новим роком, з Новим щастям!

***

З новим щастям, з Новим роком!

Щоб у хаті все було і грошики, й бабло

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

***

У Новому Році тобі бажаю:

Ключі від новенької тачки,

Та грошенят важезну пачку,

Пивка холодного в бокалі,

І друзі щоб не забували!

***

З Новим Роком вас вітаєм,

В рік Свині добра бажаєм,

Ще бажаєм не хворіти,

Й щиро всіх любити!

***

Бажаю, щоб у Новорічну ніч

Турботи щезли з ваших пліч.

Живіть яскраво та красиво,

Себе цінуйте та людей.

Замість горілки – пийте пиво

І все в вас буде О'кей!

***

В Україні я живу,

Ріжу сало, самогонку п’ю.

Хліб та пиво в хаті маю,

З Новим Роком всіх вітаю!

***

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись!

***

Хай поможе вам Всевишній

Так примножить свої статки,

Щоб були в сім'ї достатки!

В сейфах – злитки, в погребах – вино і сало.

Щоб у хаті і в коморі те, що треба, те й стояло!

***

Діжку ікри вам, і золота тачку,

Та акцій "Привату" чуть на заначку.

Щастя й здоров’я у Новому році!

Кохання й достатку на кожному кроці!

***

Вам бажаю в Новий рік

Мільйон на особистий рахунок,

Яхту й дачу на Мальдівах,

Жити багато і красиво!

***

Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,

у хліві щоб рохкало, а у ліжку – охкало!

Щоб у радості жилося, і хотілося, й моглося,

було з ким і було де, і не застукали ніде!

***

Прикольне вітання з наступаючим колегам

Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться, а шкребе тебе по спинці.

Святкова новорічна Свинка

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!

***

Нехай 2019 рік таким же яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

***

Вітаю з Новим роком 2019! Бажаю не наклюкатися, як чіп, але повеселитися від душі, не впасти лицем в олів'є і встигнути порадувати себе усіма делікатесами на святковому столі. Зі святом!

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Бажаю в Новому Році – якщо спотикатися, то об гроші, якщо падати – то в обійми, якщо плакати – то від щастя!

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Проводжаючи рік Собаки, давайте скажемо йому спасибі за вірність і дружбу, за ласку і службу. На зміну їй приходить Свинка, якій теж не чужі ці позитивні якості. Так нехай же новий символ року 2019 допоможе нам розкопати, як "трюфелі", наші приховані таланти, наповнить гаманці дзвінкими монетами, а душу – яскравими емоціями!

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У Новому році бажаю виграти джекпот, щоб не працювати, тільки розслаблятися і відпочивати, отримувати задоволення від кожного дня, перебуваючи в теплих краях на райських островах!

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Вітаю з Новим роком і бажаю від душі горошку щастя в олів'є і бульбашок радості в шампанському, феєрверків краси в небі і теплих побажань від близьких людей, прихильної удачі і приємних подарунків під ялинкою.

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З Новим роком! Бажаю не вдарити лицем в олів'є і обов'язково загадати бажання. І нехай все, про що мріє твоє серце, неодмінно збудеться, нехай 2019-й подарує нереально круті можливості й безмежне щастя. Бажаю провести весь рік верхи на коні своєї удачі!

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У Новий рік бажаю веселитися, співати, танцювати, шалено святкувати, але під ялинку не звалитися! Нехай на ранок свято запам'ятається всім гостям без винятку!

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Я бажаю тобі в Новому Році легких понеділків, казкових вівторків, чудесних серед, сонячних четвергів, шалених п'ятниць, розкішних субот і найромантичніших неділь! З прийдешнім!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю не напитися завчасно і не впасти обличчям в салат, дочекатися тверезого Діда Мороза і випросити в нього найбільший подарунок, запустити всі феєрверки і використати всі хлопавки до однієї!

***

У Новий рік бажаю тобі перезавантажити свій життєвий комп'ютер, стрети з жорсткого диска всі печалі і розчарування, відправити в кошик образи і проблеми, встановити програми щастя і любові, скачати оновлення удачі. Успішного і приємного тобі апгрейда. З Новим 2019-м!

***

Бажаю, щоб Дід Мороз до тебе дійшов тверезим, щоб в його мішку для тебе виявилася купа подарунків, щоб ялинка не згоріла, не пропало олів'є, щоб не нудило від шампанського і щоб цей Новий рік приніс з собою удачу і любов! Нехай зранку не буде похмілля, а тобі завжди вдавається залишатися бадьорим огірком, а не консервованим тунцем.

***

Нехай в Новому році вас регулярно навідують грошові знаки: як рідні і улюблені, так і бажані, іноземні. Нехай заглядає на вогник удача, заходять випити чаю радість і успіх. І, звичайно, увійде в будинок господинею пристрасна і вірна любов!

***

Бажаю в Новому році харчуватися в елітних ресторанах, одягатися від кутюр, відпочивати на розкішних курортах та їздити на автомобілях преміум класу. А головне – занурюватися в любов, вірити в себе і йти до своєї мети!.

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб він продемонстрував весь спектр явищ природи. Закружляв в урагані любові, засипав позитивними емоціями, зігрів в променях слави, спопелив високим градусом пристрасті та залив грошовими дощами!

***

Бажаю в Новому році знемагати від щастя, мучитися сумнівами, куди витратити гроші, відчувати слабкість від палкої любові, переживати напади запаморочення від широких можливостей і хворіти тільки на напади нестримного сміху. Веселих свят!

***

Привітання другу

Нехай в наступаючому році удача не покине твій поріг, а запросить ще своїх подруг – щастя і кохання. Разом вони допоможуть подолати будь-які неприємності і надихнуть на нові справи. Але якщо ця трійця буде капризувати – клич на допомогу мене. Я точно не дам їм прохолоджуватися!

***

Поздоровлення подрузі

Люба подруго! Бажаю тобі завести в Новому Році чотирьох звірів: Норку на плечах, Ягуара в гаражі, Лева в ліжку та Осла, який за усе це платитиме! З Новим 2019 Роком!

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