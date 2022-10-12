Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022: найкращі поздоровлення

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2022 допоможуть подякувати військовим за їхній героїзм та відстоювання Вітчизни! При цьому на вітання 14 жовтня та 6 грудня чекають не тільки бійці, а й всі чоловіки. Обирайте побажання українською мовою у віршах, прозі, смс та картинках.

Красиві привітання з Днем захисників та захисниць України та Днем українського козацтва пролунають 14 жовтня 2022 та 6 грудня у День Збройних сил України. Пам'ятайте, що головне не цінні подарунки, а щира подяка. Зважаючи на те, що саме ці люди боронять нас від російських загарбників, не зайвим буде подякувати їм та поздоровити з цією особливою датою! Не оминіть увагою навіть незнайомих військових, які відстоюють наше сьогодення і майбутнє нашої Вітчизни.

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Підготували для вас найкращі вітання з Днем захисника на українській мові: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

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Вітаю з Днем захисника та захисниці!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонная криниця

І ніколи не збиваються приціли!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Нечисть бісівську геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Та за рідним будинком своїм.

Бог почує молитву ту мою,

Повернешся додому живим.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

З Днем захисника України!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Що вміє справжній чоловік?

Свою родину поважає,

Для жінки – краще він за всіх,

Бо щиро він її кохає.

Він – гарний батько! Справжній друг!

Таким назавжди залишайся!

Збирай своїх знайомих круг,

Та святкувати знов збирайся!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Синочки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

Прикольні поздоровлення у віршах

***

Вітання для чоловіків від жіночого колективу

Наш колектив жіночий хоче привітати

Вас, чоловіки, з вашим славним святом.

І прийміть у цей святковий час

Цілу низку побажань від нас.

Щоб бутерброд не падав маслом вниз,

Приємний завжди щоб чекав сюрприз,

Щоб зранку з тої лиш вставав ноги,

Щоб не залазив ніколи у борги.

Не хворів, а ще не сумував,

Їв з апетитом, міцно спав,

Менше у житті вам хвилюватись,

Більш нам подобатись старатись,

Мужності, бадьорості, наснаги,

Оптимізму, сили і відваги.

Не сердитись і не сваритись,

Не спаскудитись, не спитись

Щоб ніколи втоми Ви не знали,

Щоб на все Вам сили вистачало.

***

Віршовані рядки для коханого хлопця чи чоловіка

Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене,

Вітаю з 14 жовтня тебе!

***

Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без пушки, шаблі і коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемоги легкої в боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!

***

Вірш для тата з Днем захисника

Тату, ти наш захисник!

Зі святом я тебе вітаю!

Наш сімейний рятівник,

Дуже тебе поважаю!

Знай, що любимо тебе

І не зрадимо ніколи.

Вдача хай тебе веде

Гарною хай буде доля!

***​

Mи, нaщaдки cлaвниx зaпopoжцiв, oкyпaнтaм вyxa нaдepeм!

З нaми пpaвдa, i ми пepeмoжцi, piднy зeмлю ми oбepeжeм!

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

***

Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

***

Як вода джерельна будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

***

Тебе, мій захисник, вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

Хоч і не носиш Ти мундира

Та знаю я: в важкий час,

Ти так, як всі солдати, світу

Врятуєш Батьківщину й нас!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров’я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо

Добрим й відважним завжди.

***

Ти – чоловік! Для нас – опора!

Ти наш сімейний захисник!

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

Красиві побажання військовим

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне та боряться за нашу з вами перемогу! Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті! Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо!

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Вітаємо Вас із Днем захисника України! Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники України, водночас стало уособленим святом усіх чоловіків. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.

З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

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Шановні захисники України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

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Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

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Вклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким Героям, як Ти, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника України!

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Вітаю з 14 жовтня – Днем захисника Вітчизни! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

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Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

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У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!

Вітання своїми словами чоловікам

День захисника Вітчизни – свято для справжніх чоловіків. Тих, які пройшли справжню війну, і тих, хто стоїть на сторожі Батьківщини. Тих, хто відслужив в армії і тих, хто тільки готовий її поповнити. Це свято – це пам'ять синів і дочок тих, хто віддав своє життя за свободу Батьківщини, за Вашу з нами свободу і незалежність. Але 14 жовтня – це не тільки свято для людей в погонах, а й наших захисників у щоденному житті, тих, на кого ми спираємося у важку хвилину, хто нас захищає від життєвих негараздів і підтримує нас. Дорогі наші чоловіки! Бажаємо Вам здоров'я, гармонії, любові, завжди і у всьому бути на висоті і все життя залишатися для нас, жінок, ідеалами, а для своїх наступників – сили та мужності.

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Сьогодні Україна відзначає три славетних свята – День захисника Вітчизни, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Від усього серця вітаю з цими знаменними святами всіх чоловіків України, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров!

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Вітаю вас із Днем захисника Вітчизни! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

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Вітаю тебе з святом всіх мужчин, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всіх жінок я кажу спасибі тобі і таким чоловікам, як ти! Поруч з вами ми не боїмося відчувати себе ніжними і тендітними!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни і бажаю красиву і люблячу дружину, міцний і затишний будинок, чарівну і здорову дитину – все те, що потрібно справжньому чоловікові. З 14 жовтня!

Привітання на Покрови і День захисника

Вітальна картинка захисникам Вітчизни

instagram.com/unicornandwine

Листівка коханому

Вітальна картинка захисникам Вітчизни

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