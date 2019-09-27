Привітання з Днем вихователя 2019: картинки, вірші й смс зі святом

27 вересня в Україні відзначають День вихователя та всіх дошкільних працівників. У це свято привітайте других мам і тат, які доглядають вашу малечу в дитячому садку. Ось найкращі привітання і картинки для них!

У День вихователя слід висловити слова подяки тим, хто піклується про ваших дітей, поки ви працюєте. Робота вихователів та нянь – дуже важлива та складна! Спробуйте-но впоратися з десятком карапузів та при цьому знайти до кожного з них підхід.

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Тож у їхнє професійне свято 27 вересня побажаймо вихователям сил, ідей, доброти та терпіння на всіх бешкетників. Нехай вдячні привітання від батьків і маленьких вихованців поліпшать настрій та подарують заряд енергії.

Привітання з Днем вихователя 2019 у віршах

***

Вам, вихователю, спасибі скажу

За радість в очах у сина,

За казки, за ласку, за доброту,

За фрукти з пластиліну.

Поки на роботі ми, ви для дітей –

І мама, і строгий наставник,

Так нехай сяють очі веселіше,

І радісним буде свято!

***

Життя – не кіно, завжди без прикрас,

Але ви її бачите яскраво!

Ми хочемо привітати з святом вас –

Тримайте завжди свою марку!

Нехай дітки будуть слухняними, розумні,

А ви їм розкажіть казку,

У день вихователя чекають вас квіти

І акварельні фарби!

***

Це ж для кого в дитсадочку

Кожний хлопчик за синочка,

Кожна дівчинка за доньку?

Хто помиє їм долоньки,

Хто потішить, заспокоїть,

Навіть синячка загоїть?

Хто танцює і співає,

Хто про все на світі знає?

З ким цікава кожна гра?

З ким в безпеці дітвора?

Хто в турботах повсякчас?

Це, звичайно, все про вас –

Вихователько моя!

Вас вітаю з святом я

І бажаю Вам цвісти.

Нам до Вас рости й рости!

***

Безліч різних мов вихователь знає,

Бо до кожного з дітей він підхід свій має.

Знов олівчика кладе до маленьких ручок:

Додавать і віднімать вчить малих чомучок.

Про усі земні дива дітлахам розкаже,

Де єнотики живуть, кожному покаже.

Наче мама, пригорне й обійме ніжненько, –

Буде птахам-малюкам, мов в гнізді, тепленько.

У любові цілий день в нього діти-квіти.

Будуть гратися, співать, і життю радіти.

Тож цю працю клопітку поважати треба:

Вихователь для дітей нахиляє небо!

***

Жовкне листя у вересні,

Біжать ваші роки,

Але кожен випуск дітей

Ви пам'ятаєте завжди.

І немає людей щасливішими,

Ніж ті, хто виховав дітей.

Нагородою буде їм завжди,

Усмішки дитячої краса.

З днем вихователя дитячого садка!

Вітання на День вихователя від батьків у прозі

***

Вітаю з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаю від дитячого галасу ніколи не втомлюватися, а тільки радіти разом з маленькими бешкетниками кожному новому дню, кожній новій ідеї. Здоров'я, терпіння і внутрішньої гармонії, а також удачі, радості і розуміння у стосунках з близькими людьми!

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Шановні вихователі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви – це перші люди після батьків, з ким діти проводять так багато часу. Саме ви робите величезний внесок в їхнє виховання. Дякую вам за це! Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нашим дітям, поверталося до вас сторицею. Зі святом!

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Бути вихователем – це справжнє покликання. І нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте на "відмінно". У ваше професійне свято хочеться подякувати вам за теплоту, турботу і увагу до наших дітей. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, успіхів, щастя і радості.

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Вітаю з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаю з кожним днем ​​вчитися у дітей бути щасливою людиною просто так – сміятися щиро і дзвінко, мріяти красиво і весело, вірити в чудеса і власними руками їх здійснювати. Здоров'я, сил і безмежної любові до дітей.

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Дорогі вихователі і всі працівники дитячого садка! Сьогодні ми святкуємо ваше професійне свято і хочемо побажати, щоб ви завжди були здорові, щоб дух ваш був бадьорий і веселий! Доброго вам серця, величезного терпіння і великої любові до наших маленьких бешкетників! Хай не черствіють ваші душі, не старіє оптимізм, не зникають з облич привітні усмішки! Будьте щасливі, живіть в достатку, радості і благополуччі! Теплоти вам і розуміння, любові і поваги, краси і радості на довгі роки!

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Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!

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Сьогодні ми вітаємо зі святом всіх вихователів і дошкільних працівників. Нехай святковим буде кожен ваш день, кожна мить. Ті, хто любить дітей, хто вміє лікувати дитячі душі, гідний любові і шани. Так нехай завжди любов освітлює ваше життя. Нехай вистачає терпіння у вашій нелегкій праці. Здоров'я вам і удачі!

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Дорогі працівники ДНЗ! Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам всього найкращого, нехай збудуться ваші найпотаємніші мрії. Ви – справжні герої, які взяли на себе відповідальність за виховання наших дітей. Ми дякуємо вам за те, що завдяки вам наші дітки ростуть розумними, чуйними і активними. Нехай цей день буде для вас чарівним, як і весь ваш життєвий шлях.

Картинки, листівки і відкритки для вихователів

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