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Привітання з Днем вихователя 2019: картинки, вірші й смс зі святом
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27 вересня в Україні відзначають День вихователя та всіх дошкільних працівників. У це свято привітайте других мам і тат, які доглядають вашу малечу в дитячому садку. Ось найкращі привітання і картинки для них!
У День вихователя слід висловити слова подяки тим, хто піклується про ваших дітей, поки ви працюєте. Робота вихователів та нянь – дуже важлива та складна! Спробуйте-но впоратися з десятком карапузів та при цьому знайти до кожного з них підхід.
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Тож у їхнє професійне свято 27 вересня побажаймо вихователям сил, ідей, доброти та терпіння на всіх бешкетників. Нехай вдячні привітання від батьків і маленьких вихованців поліпшать настрій та подарують заряд енергії.
Привітання з Днем вихователя 2019 у віршах
***
Вам, вихователю, спасибі скажу
За радість в очах у сина,
За казки, за ласку, за доброту,
За фрукти з пластиліну.
Поки на роботі ми, ви для дітей –
І мама, і строгий наставник,
Так нехай сяють очі веселіше,
І радісним буде свято!
***
Життя – не кіно, завжди без прикрас,
Але ви її бачите яскраво!
Ми хочемо привітати з святом вас –
Тримайте завжди свою марку!
Нехай дітки будуть слухняними, розумні,
А ви їм розкажіть казку,
У день вихователя чекають вас квіти
І акварельні фарби!
***
Це ж для кого в дитсадочку
Кожний хлопчик за синочка,
Кожна дівчинка за доньку?
Хто помиє їм долоньки,
Хто потішить, заспокоїть,
Навіть синячка загоїть?
Хто танцює і співає,
Хто про все на світі знає?
З ким цікава кожна гра?
З ким в безпеці дітвора?
Хто в турботах повсякчас?
Це, звичайно, все про вас –
Вихователько моя!
Вас вітаю з святом я
І бажаю Вам цвісти.
Нам до Вас рости й рости!
***
Безліч різних мов вихователь знає,
Бо до кожного з дітей він підхід свій має.
Знов олівчика кладе до маленьких ручок:
Додавать і віднімать вчить малих чомучок.
Про усі земні дива дітлахам розкаже,
Де єнотики живуть, кожному покаже.
Наче мама, пригорне й обійме ніжненько, –
Буде птахам-малюкам, мов в гнізді, тепленько.
У любові цілий день в нього діти-квіти.
Будуть гратися, співать, і життю радіти.
Тож цю працю клопітку поважати треба:
Вихователь для дітей нахиляє небо!
***
Жовкне листя у вересні,
Біжать ваші роки,
Але кожен випуск дітей
Ви пам'ятаєте завжди.
І немає людей щасливішими,
Ніж ті, хто виховав дітей.
Нагородою буде їм завжди,
Усмішки дитячої краса.
З днем вихователя дитячого садка!
Вітання на День вихователя від батьків у прозі
***
Вітаю з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаю від дитячого галасу ніколи не втомлюватися, а тільки радіти разом з маленькими бешкетниками кожному новому дню, кожній новій ідеї. Здоров'я, терпіння і внутрішньої гармонії, а також удачі, радості і розуміння у стосунках з близькими людьми!
***
Шановні вихователі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви – це перші люди після батьків, з ким діти проводять так багато часу. Саме ви робите величезний внесок в їхнє виховання. Дякую вам за це! Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нашим дітям, поверталося до вас сторицею. Зі святом!
***
Бути вихователем – це справжнє покликання. І нехай ваша робота зовсім не легка, але ви її виконуєте на "відмінно". У ваше професійне свято хочеться подякувати вам за теплоту, турботу і увагу до наших дітей. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, успіхів, щастя і радості.
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Вітаю з Днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Бажаю з кожним днем вчитися у дітей бути щасливою людиною просто так – сміятися щиро і дзвінко, мріяти красиво і весело, вірити в чудеса і власними руками їх здійснювати. Здоров'я, сил і безмежної любові до дітей.
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Дорогі вихователі і всі працівники дитячого садка! Сьогодні ми святкуємо ваше професійне свято і хочемо побажати, щоб ви завжди були здорові, щоб дух ваш був бадьорий і веселий! Доброго вам серця, величезного терпіння і великої любові до наших маленьких бешкетників! Хай не черствіють ваші душі, не старіє оптимізм, не зникають з облич привітні усмішки! Будьте щасливі, живіть в достатку, радості і благополуччі! Теплоти вам і розуміння, любові і поваги, краси і радості на довгі роки!
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Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!
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Сьогодні ми вітаємо зі святом всіх вихователів і дошкільних працівників. Нехай святковим буде кожен ваш день, кожна мить. Ті, хто любить дітей, хто вміє лікувати дитячі душі, гідний любові і шани. Так нехай завжди любов освітлює ваше життя. Нехай вистачає терпіння у вашій нелегкій праці. Здоров'я вам і удачі!
***
Дорогі працівники ДНЗ! Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам всього найкращого, нехай збудуться ваші найпотаємніші мрії. Ви – справжні герої, які взяли на себе відповідальність за виховання наших дітей. Ми дякуємо вам за те, що завдяки вам наші дітки ростуть розумними, чуйними і активними. Нехай цей день буде для вас чарівним, як і весь ваш життєвий шлях.
Картинки, листівки і відкритки для вихователів
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