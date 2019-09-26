Подарунок на День вчителя: оригінальні ідеї, що подарувати вчителю

6 жовтня 2019 в Україні відзначають День вчителя. У це свято вдячні учні та їхні батьки вітають улюблених педагогів, а ще – роблять оригінальні подарунки, зокрема своїми руками. Зібрали для вас цікаві ідеї, що подарувати освітянам!

Якщо ви ще не вирішили, що саме подарувати улюбленому наставнику, тоді наша добірка оригінальних презентів саме для вас.

Ідеї, як обрати подарунок на День вчителя

Класичний набір

Напевно, складно уявити День вчителя без букету квітів, коробки цукерок та вітальної листівки. Традиція дарувати такий набір зародилася ще за радянських часів, коли інші варіації подарунків були просто дефіцитними. Здавалося, що вираження усталеної радянської системи, хоча б у такому мінімальному її прояві, з роками незалежності України мало б зникнути, проте звичай дарувати "класику" лишається актуальним і досі. Якщо ви переконані, що без квітів, солодощів та листівок у цей особливий день не обійтися, то, звичайно, даруйте, але тільки в оригінальному їх прояві.

Квіти. Альтернативою букетним композиціям, які навіть при ретельному догляді зів'януть через тиждень, можуть бути кімнатні рослини, тобто вазони. Якщо ви хочете подарувати букет, який би відрізнявся своє оригінальністю – то подаруйте букет з фруктів або солодощів, попередньо дізнавшись, яким фруктам та солодощам вчитель надає перевагу.

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Ось що можна подарувати учителю на День вчителя

Після гори цукерок, які, вочевидь, будуть подаровані – букет з фруктів або солодощів неабияк урізноманітнить свято, додасть йому позитиву та запам'ятається надовго. Однак важливо з'ясувати, чи не страждає вчитель на алергію, оскільки подарованим букетом з цитрусових, на які в нього алергія, можна затьмарити святою Тому будьте завбачливими.

Солодощі та листівка. Класичні листівки з вітальними словами до Дня вчителя, поступово відходять у минуле, адже безцінними є слова – привітання, які ви говорите особисто. Та, якщо ви все ж бажаєте подарувати листівку, то подаруйте її шоколадну. Це буде смачний та оригінальний подарунок, який поєднає у собі і листівку, і солодощі. Або подаруйте шоколадні фігурки у формі шкільної атрибутики. Також вітальна листівка стане оригінальним доповнення будь-якого подарунку, якщо вона зроблена самотужки. Тому напередодні свята разом з дитиною або самостійно можна змайструвати щось цікавеньке. В інтернеті, до речі, є безліч відеоуроків, у яких наочно демонструють, що листівка своїми руками – це нескладно, красиво, і, головне, оригінально.

Цікаві книги

Те, що книга найкращий подарунок – знають абсолютно всі, але чомусь при виборі презенту нехтують цією істиною. Якщо ви знаєте літературні вподобання свого наставника, то визначитися буде досить легко. Однак, як правило, така інформація лишається для вас невідомою. Але, не переймайтесь, вихід – є. Обрати книгу можна опираючись на предмет, який викладає вчитель. Хороше інформативне наповнення книги, оформлене у красиву палітурку, точно приємно здивує викладача. Відтак, якщо ви раптом не визначилися з подарунком для улюбленого вчителя – проходити повз книгарень не варто.

Книги - чудова ідея подарунку вчителям

Красива канцелярія

Канцелярське приладдя – завжди потрібне та доречне для будь-якого освітянина. Набір якісних ручок, вмістка підставка для писемного приладдя, красивий блокнот, набір магнітних тримачів для дошки... Як варіант – набір плакатів, які схематично наповнені матеріалом, що відповідає певній темі предмету. Для вчителів молодших класів, наприклад, доречно було б подарувати плакат з алфавітом в оригінальному оформленні, який вони зможуть активно застосовувати у навчальному процесі.

Педагогу сподобається якісна канцелярія

Смачні напої

Вдалим доповненням будь-якого подарунку можуть слугувати чай або кава, залежно від того, чому вчитель надає перевагу. Цей подарунок практичний у тому сенсі, що його відразу можна буде випробувати. Головне, обираючи такі компліменти, надавати перевагу продукції в подарунковій упаковці, адже вона виглядає більш святково. На поличках будь-якого супермаркета ви обов'язково знайдете бажану марку кави або чаю в оригінальному оформленні. Напої також можна загорнути самостійно у приготовлений заздалегідь подарунковий папір з елементами власного декору.

Ідеальний подарунок вчительці

Техніка та посуд

Подарунок для вчителя, як правило, обмежений у бюджеті, тому розглядати варіанти дорогої техніки не доводиться. Однак придбати якісний електричний чайник – цілком можливо. Такий презент однозначно знадобиться усім педагогам, позаяк його можна використовувати як вдома, так і на роботі.

Не менш потрібним у господарстві є посуд, адже він зайвим не буває. Красивий комплект тарілок і чашок, якісна пательня та каструля, симпатичні ємкості для сипучих продуктів, – і це, як ви розумієте, далеко не весь перелік товарів, які однозначно стануть у пригоді кожному. Обираючи подарунок – не забувайте про його практичність. Це вам наша дружня порада.

Красивий презент, який стане у пригоді

Символічний подарунок

Роздумуючи над подарунком – не забувайте про спеціалізацію вашого вчителя. Якщо він викладає географію – то цілком доречно буде подарувати набір посуду, який за оформленням тематично наближений до географії: на тарілках такого набору може бути імпровізована карта світу, а чашки нагадувати маленькі глобуси; якщо ж ви будите дарувати подарунок вчителю хімії, то тематика посуду має бути також відповідною: на тарілках мають бути зображені хімічні формули або інша атрибутика, наближена до цього предмету.

Підберіть оригінальні подарунки вчителю за спеціалізацією

Предмети інтер'єру

Красива картина, декоративна подушка, аромолампа, милі статуетки у формі янголят – вибір широкий. Доречно також подарувати сувенір, який буде не лише предметом декору, а й слугуватиме оберегом, як, наприклад, підкова.

Картина від Євгенії Гапчинської

"Від класу"

Якщо подарунок ви обираєте колективно всім класом – то найкращим варіантом буде подарунок-згадка про вас всіх. Це може бути велика фотографія всього класу в красивій рамці або ціла фотокнига. Не забувайте про посуд: на ньому також можна розмістити світлину "класної родини" або маленькі побажання від кожного учня. Головне – знайти хорошого майстра, який якісно виконає замовлення. Ще одним із варіантів, де можна реалізувати ідею спільного фото, може бути предмет гардеробу. Подарована футболка або кофтина із світлиною всього класу, точно сподобається вашому наставнику.

Шкільна фотокнига

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