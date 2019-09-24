Пісні до Дня вчителя: сучасні та шкільні композиції про вчителів

У першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Зібрали для вас "класичні" шкільні композиції, а також нові – сучасні пісні про вчителів, якими можна привітати улюблених педагогів.

Українські пісні про вчителів допоможуть висловити подяку наставникам за їхню працю та стануть відмінним подарунком до Дня вчителя. Обирайте найкращі композиції!

Найкращі пісні про вчителів (тексти)

Пісня про вчительку

Текст і слова пісні

Сонечко встає і шумить трава.

Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,

Дітвора щебече золота, золота.

І летять – летять в небі журавлі,

Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас

На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,

Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,

Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,

На Вкраїні милій, в рідній стороні.

*Останні два рядки кожного куплета повторюються двічі

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Вчителю

Мій добрий вчителю,

Душа Твоя криниця,

Скажи мені, чому

Тобі вночі не спиться?

І посивіли скроні

Й сумні Твої вуста,

І відлітають вдаль

Твої літа!..

Приспів:

Спасибі, вчителю,

Мій давній оберіг,

За те, що я

Вертаюсь на поріг,

За те, що Ти навчив

З добром на світі жить

І за дитинства

Неповторну мить!

Пробач, учителю,

Соколе сизокрилий,

За те, що часом ми

Тебе не розуміли,

За те, що білі скроні

Й сумні Твої вуста

І відлетіли вдаль

Твої літа!..

Приспів.

Мій вчителю, вклоняюся Тобі

За Твої добрі очі,

За Твоє велике серце,

За те все добро,

Що Ти посіяв в наших душах!

Приспів.

Вчителі

Школа, рідна школа,

Знов заходжу в клас,

Тут нам все знайоме,

Тут чекають нас.

Приспів:

Вчителі, вчителі,

В школі все життя минає

Вчителі – журавлі

На високім небокраї,

Вчителі, вчителі,

Наші вчителі!.. (весь куплет – 2)

Йшли ми крок за кроком

З Вами по землі,

Плакали й сміялись

Наші вчителі.

Приспів.

Любі вчителі

Вже осінь завітала в Україну

І золотом покрила всі сади,

Лелеки відлетіли на чужину,

А ми на свято вчителя прийшли.

Приспів:

І навіть та берізка біля школи

Сьогодні похилилась до землі,

Уклін низький даруєм, як ніколи,

Вам, дорогі і любі вчителі! (2)

Як хочеться в цей день вам побажати

Високих, ніжних і крилатих мрій,

Повагу й шану всю сповна віддати

І виконати задум всіх надій.

Приспів.

Пісня про вчителя

Ой літа ви погідні, люба школо, наш клас,

Руки вчителя рідні пригортали ви нас.

Пригортали, тулили до грудей голуб’ят

Був ти, вчителю милий, рідним батьком хлоп’ят.

Пригортали тулили, до грудей голуб’ят

Був ти, вчителю милий, рідним батьком хлоп’ят.

Вів ти в сонячні ранки нас в незвідану путь,

Де рожеві світанки в мріях щастя цвітуть.

І знялися на крила ми з сімнадцяти літ,

Твоя воля і сила підняла нас в політ.

І знялися на крила ми з сімнадцяти літ,

Твоя воля і сила підняла нас в політ.

Нас чекають дороги у життя далині,

Нас чекають тривоги, а не тільки пісні.

Всі дороги пройдемо, переможемо зло

І в серцях збережемо твого серця тепло.

Всі дороги пройдемо, переможемо зло

І в серцях збережемо твого серця тепло.

Ой літа ви погідні, люба школо, наш клас,

Де ти, вчителю рідний, чи ти згадуєш нас

Щебет рідної школи, наче спів солов’їв,

Не забудуть ніколи голуб'ята твої.

Щебет рідної школи, наче спів солов’їв,

Не забудуть ніколи голуб’ята твої.

Щебет рідної школи, наче спів солов’їв,

Не забудуть ніколи голуб'ята твої.

Зі святом, любі вчителі

Зі святом, любі вчителі, ми вас вітаєм,

І здоров'я, і добра щиро бажаєм.

Учнів чемних і розумних повсякчас!

Вас вітає з святом весь наш клас.

Приспів:

Хай дім ваш наповниться щастям,

Лунають сьогодні пісні.

Всі мрії нарешті здійсняться

В ці сонячні радісні дні.

Для вас усі квіти на світі,

Шановні мої вчителі.

Ми дякуєм, дякуєм долі,

Що ви є такі на землі.

З святом, любі вчителі, ми вас вітаєм,

І здоров'я, і добра ми вам бажаєм.

У святковому вбранні школа й діти,

Вам вітання щирі і ці квіти.

Про першу вчительку

Перша вчителька

Нас знову зустрічає школа

І перша вчителька моя.

Вона усім допомагала

І вела нас у перший клас.

Буквар читали і писали

На дошці крейдою слова.

Її науку пам'ятали

Дорогу у життя дала



Приспів:

Все тепло і любов,

Що ви нам дарували

У житті пронесемо з добра.

І спасибі за те,

Що мудрішими стали

Перша вчителька

Вам наш уклін.



Навчили рідних шанувати,

Любити щиро рідний край.

Дорослим допомагати

За все, за все пошана вам.

І поки ще ніхто не бачить

Тихенько скотиться сльоза,

Коли ми з вами розстаємось

Тепер уже на все життя.

Приспів.

Нові сучасні пісні до Дня вчителя

Наталя Май – Спасибі вам, рідненькі вчителі

Спасибі вам, рідненькі вчителі,

Що нас навчили жить на світі,

За те, що з нами ви добрими були

І дарували світ відкритий,

За кожен день і кожен час,

Що називається "Дитинство",

Усі овації для вас,

Ми уклонимось низько-низько.

Приспів:

Зичимо щастя кожної днини не забувайте нас

Дні пролітають і з дітьми своїми скоро ми прийдем в клас.

Спасибі вам, рідненькі вчителі,

Що на порозі нас стрічали,

Що ви неначе всі журавлі,

Мов пташенят нас захищали,

За кожен день і кожен час,

Що називається "Дитинство",

Усі овації для вас,

Ми уклонимось низько-низько.

Приспів.

ТІК – Вчителька

Вітер віє, мете хурделиця,

Стежка від школи до дому стелиться.

Де тебе шукати, як до тебе прийти?

Звідки виглядати, де тебе знайти?

Приспів:

Вчителька, – мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти, –

Сидиш перевіряєш свої зошити. (весь куплет – 2)

Скоро прийде весна, вибори пройдуть.

І мене після комісії до армії візьмуть.

Я не буду листи тобі писати,

Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.

Приспів

Сонечко встає, димить трава, –

Бачу стежку, де проходиш ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

Олександра Кравченко – Вчителі

День за днем

Із року в рік

Здається що ви нас

Вчите цілий вік

Дуже швидко минають хвилини

Один рік наче півгодини

Разом з вами ми вже, як родина

Розуміє це кожна дитина

Вчителі нам усе пробачають

Наші витівки не помічають

Не знають вони, що таке відпочинок

Додому тягнуть багато торбинок

Не можуть вчасно з роботи піти

Бо сидять й перевірять зошити

Добрі, веселі, милі

Іноді, мабуть, суворі

Але завжди з нами справедливі

Світлі, прості і щирі

Прикладом ви є для нас

І ця пісня лунає тільки для вас

Вчителі... Наші вчителі...

Кожного ранку вони посміхаються

Але вночі мабуть не висипаються

Не вимагають багато

Тільки треба їх шанувати

Вчителі всьому дітей навчають

Разом з нами труднощі усі долають

Багато дорослих випускників

Все ще вітають своїх наставників

На ваших очах дорослішають діти

Але вчителів не можливо розлюбити

Тому ми сьогодні співаєм для вас

Щоб настрій піднявся до позначки КЛАС

З Днем учителя вас усіх вітаєм

І здоров'я вам міцного побажаєм

Щастя, радості багато

Щоб кожен день був неначе свято

Хай гучніше музика звучить

Хай дізнаються всі

Що в саме цю мить

Вчителів вітають діти

І кажуть, що ви найкращі у світі.

Вчителі

День за днем летять роки,

І дорослішають діти,

Але ви, учителі,

Ви незмінно молоді.

Приспів:

Ви для нас, вчителі,

Теплим спомином у серці

Залишаєте слід,

Слід тепла і доброти.

У дитячих у серцях

Вчителю подяка й шана.

Для маленьких для дітей

Вчителька – то друга мама.

Приспів.

Прикольна пісня про вчителів

Школа це кльово, дуже чудово

Школа зустріне усіх гонорово.

Море цікавих предметів для нас,

Школа запрошує в кожен свій клас.

Тут фізкультура, там математика,

Фізика, хімія і інформатика.

Камінь науки гриземо щодня,

Хто нам дарує знання?

Вчителі, вчителі, наші другі батьки.

Ми до школи, до вас, всі ідем залюбки.

Школа це друзі, перше кохання,

Перші надії і сподівання,

Море шпаргалок, брудні коліна,

В школі формуєшся ти як людина.

Тут дискотека і випускний,

Школа для нас, то є скарб золотий.

Камінь науки гриземо щодня,

Хто нам дарує знання?

Подарунок на День вчителя: Оригінальні ідеї, що подарувати вчителю