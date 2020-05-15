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Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних

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З Днем сім'ї! - фото 1
З Днем сім'ї!

15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. З нагоди цього важливого свята ми підготували для вас красиві привітання у прозі, віршах, смс та листівках. Поздоровте близьких та рідних зі святом!

Міжнародний день сім'ї у 2020 році в Україні припадає на п'ятницю, 15 травня. Радіо МАКСИМУМ підготувало гарні привітання з Днем сім'ї для цих важливих людей у вашому житті.

І ще: Картинки і листівки для привітання з Днем родини

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем сім'ї в прозі

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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Сім'я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в Міжнародний день сім'ї бажаю, щоб родина була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї буде мир і любов!

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Немає міцнішого на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім'я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім'я – це найбільше щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, мені хочеться побажати: нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будуть вірною опорою. Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою. Добробуту і добра всім родинам!

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404131

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Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім'ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім'я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

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Без перебільшення можна сказати: сім'я – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З міжнародним днем сім'ї, дорогі!

Вітання на День сім'ї у картинках

Надсилайте вітальні картинки та листівки рідним зі святом:

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404144
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Сьогодні, в Міжнародний день сім'ї, хочу вам побажати здоров'я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404143
Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404141

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Всіх вітаємо з міжнародним днем сім'ї! Сім'я має величезне значення для кожної людини. Бажаю кожній родині багато "палива", найважливішого – кохання, тепла, довіри, віри, терпіння, вміння чекати, прощати, творити, підтримувати. Бережіть один одного, живіть в гармонії!

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404138
Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404137
Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404128

Вірші до родинного свята Дня сім'ї

***

Сім'я – це мама і тато,
Сім'я – це радісний сміх.
Сім'я – це дитинства етапи,
Сім'я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос...
Сім'я – це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода...
Сім'ям всім я бажаю!

***

Немає нічого важливішого в житті
За рідних людей та вашої сім'ї!
Сьогодні всім ми побажаємо,
Щоб сім'ї берегли свої,
Любіть близьких і поважайте,
Даруйте їм своє тепло,
Уваги більше приділяйте,
Адже з ними вам пощастило!

***

Тільки в сім'ї тобі допоможуть,
І тільки там тебе зрозуміють,
Вкажуть вірну дорогу,
І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім'ю завжди любіть,
Цінуйте кожну мить,
Її всім серцем бережіть,
Немов кришталь!

***

З міжнародним днем сім'ї
Привітаємо всіх людей на світі,
Як добре, коли в родині
Здорові дорослі та діти,
Ми побажаємо сім'ям всім
Удачі, щастя і процвітання,
Любов людей нехай згуртує,
Нехай в сім'ях буде кохання!

***

Є в житті цінності великі,
Їх не продати й не купити.
І відзначають у всьому світі
Міжнародний день родини!

Хай щастя входить в кожен дім,
Нехай в будинку пахне ним,
Нехай дзвінкий сміх дітей чути,
Нехай любов в родині буде!

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404135

Прикольні СМС для сім'ї

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Посмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!

***

Любові, розуміння, тепла і турботи
Я щиро всім вам сьогодні бажаю,
В сімейний день світлий і міжнародний,
Нехай збудеться все те, чого ми жадаємо!

***

Бажаємо вам сім'ю берегти
Від пристріту, заздрості, докору,
Нехай в будинку вашому буде всім
Тепло, комфортно і затишно!

Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних - фото 404136

***

Дозвольте нам привітати вас
З міжнародним днем сім'ї
І побажати вам жити завжди
В турботі, честі й любові!

***

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Добра, терпіння і любові.
Нехай в сім'ї буде затишок.
А всі негаразди геть підуть!

До теми: Найкращі картинки і прикольні відкритки для іменинників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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