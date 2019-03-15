Картинки з Днем народження: найкращі листівки та прикольні відкритки

Гарні картинки для привітання з Днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві вітальні листівки і відкритки, а також прикольні фото, які можна скачати та надіслати іменинникам.

Якщо вам не вистачає слів, що привітати свою близьку людину з днем народження – надішліть їй картинки, які висловлять всі ваші побажання та поздоровлення у день свята. Ми вирішили полегшити вам завдання і підготували гарні листівки, класні відкритки та смішні фото до дня народження на українській мові.

*Щоб скачати зображення безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – натисність на картинку пальцем і чекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Тоді фото з'явиться на вашому пристрою.

Тисніть на потрібний вам розділ та обирайте вітання до душі:

Якщо ви не маєте змоги поздоровити іменинника з дн особисто – вам допоможуть привітання у картинках. Потіште своїх близьких красивими побажаннями!

​Тут більше: Гарні привітання на День народження українською мовою

Замість традиційних листів або банальних смс – надішліть дорогій людині красиву листівку зі щирими словами.

Вам знадобиться: Привітання з Днем народження в прозі своїми словами

Ще один варіант для вітання – оригінальна відкритка з віршованими рядками!

Кумедні картинки точно піднімуть настрій іменинникам, а їхня усмішка – це найкраща подяка за поздоровлення!

Читайте також: Оригінальні поздоровлення з Днем народження у прозі