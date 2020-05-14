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День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини

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З Днем сім'ї - фото 1
З Днем сім'ї

Міжнародний День сім'ї відзначають 15 травня. До такого важливого свята ми підготували для вас красиві привітання у картинках, листівках і фото. Поздоровте близьких з родинним святом!

День сім'ї – це не просто свято, коли люди можуть нагадати, наскільки важливою є родиною. Це ще один привід зустрітися з найближчими, висловити їм свою вдячність та любов.

Це цікаво: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською

У цей день є також різні традиції святкування, серед яких гучні вечірки, тематичні заходи, конкурси, концерти та різноманітні розваги. І, звісно ж, всі вітають та дякують один одному за те, що зараз мають. Поздоровте і ви своїх рідних та близьких гарними та оригінальними листівками до Дня Сім'ї.

Вітальні картинки на День сім'ї 2020

***

Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді – завжди і всюди двоє,
Щоби добробут – повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.

***

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327565

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327566

***

Сім'я – це щастя, любов і удача,
Сім'я – це влітку поїздки на дачу.
Сім'я – це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім'я – дружна праця і вічні турботи,
Сім'я – це багато вдома роботи.
Сім'я – це складно.
Сім'я – це важливо.
Сім'я – це коли
Все на світі можливо.

***

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327567

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327568

***

Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327569

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327570

***

Сім'я – це щастя основа, сім'я – це світло в очах,
Сім'я – це будинок для будь-якого, сім'я – це життя в небесах!
Тебе я, родина, вітаю, не знаю, як без вас можна жити!
Я вірно вам обіцяю, що завжди буду вас любити!

***

День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини - фото 327571

Тут більше: Найкращі картинки і прикольні відкритки для іменинників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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