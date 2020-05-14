День сім'ї 2020: картинки і листівки для привітання з Днем родини

Міжнародний День сім'ї відзначають 15 травня. До такого важливого свята ми підготували для вас красиві привітання у картинках, листівках і фото. Поздоровте близьких з родинним святом!

День сім'ї – це не просто свято, коли люди можуть нагадати, наскільки важливою є родиною. Це ще один привід зустрітися з найближчими, висловити їм свою вдячність та любов.

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У цей день є також різні традиції святкування, серед яких гучні вечірки, тематичні заходи, конкурси, концерти та різноманітні розваги. І, звісно ж, всі вітають та дякують один одному за те, що зараз мають. Поздоровте і ви своїх рідних та близьких гарними та оригінальними листівками до Дня Сім'ї.

Вітальні картинки на День сім'ї 2020

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Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді – завжди і всюди двоє,

Щоби добробут – повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

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Сім'я – це щастя, любов і удача,

Сім'я – це влітку поїздки на дачу.

Сім'я – це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім'я – дружна праця і вічні турботи,

Сім'я – це багато вдома роботи.

Сім'я – це складно.

Сім'я – це важливо.

Сім'я – це коли

Все на світі можливо.

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Бажаєм здоров'я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

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Сім'я – це щастя основа, сім'я – це світло в очах,

Сім'я – це будинок для будь-якого, сім'я – це життя в небесах!

Тебе я, родина, вітаю, не знаю, як без вас можна жити!

Я вірно вам обіцяю, що завжди буду вас любити!

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