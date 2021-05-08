Привітання з днем народження жінці: у прозі, листівках або своїми словами

Шукаєте побажання з днем народження жінці? Перегляньте нашу добірку теплих та щирих привітань у прозі, листівках чи своїми словами. Ці привітання торкнуться серця жінки та додадуть їй радості у цей святковий день.

Привітання до дня народження піднімуть настрій вашій жінці, яка є винуватицею свята у цей день. Обирайте небанальні привітання для жінки, дівчини, пані – ми підготували тільки найкращі поздоровлення на українській мові!

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У цей чудовий день з щирого серця хочу побажати здійснення всіх бажань. Нехай збудуться всі мрії! Нехай успіх, радість і натхнення стануть постійними супутниками. Нехай голова паморочиться тільки від надлишку захвату, енергії та щастя. Бажаю, щоб завжди оточували радісні та щирі посмішки рідних. Ще, звичайно ж, хочеться побажати, щоб завжди ви залишалися такою ж неповторною і чарівною. З Днем народження!

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Не існує віку у жінки, з кожним роком вона стає мудрішою, багатшою духовно, набуває особливого шарму і чарівність. Бажаю знаходити в собі нові грані та можливості здійснення своїх мрій, не зупинятися на досягнутому і бути винятком з усіх правил. Унікальність твоєї душі і є твоя родзинка. Бажаю, щоб навколишні люди підтримували у всіх починаннях і дарували позитивні емоції. Подорожувати світом і жити у своє задоволення, насолоджуючись моментами. Прибуткової роботи та цікавих проєктів. Затишних обіймів і чуттєвої, справжньої, божевільної та щасливої любові!

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В цей прекрасний день поспішаю привітати Вас з цим чудовим святом, з днем ​​народження! Бажаю міцного здоров'я, жіночого щастя, багато радостей в житті, ніколи не сумувати та завжди радіти життю. Нехай все в у Вас складається вдало і гармонійно, нехай життя буде сповнена квітами та піснями, яскравими фарбами та тільки хорошим настроєм. Нехай кожен день починається тільки з радісної усмішки, веселого сміху і з позитивного настрою!

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Вітаю з днем ​​народження! Хочу побажати всіх земних благ, якими Всевишній може нагородити жінку: здоров'я та краси, щастя і радості, взаємної любові та відданої дружби, людського тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості, неймовірних відчуттів душевного польоту і найпрекрасніших фантазій, творчого натхнення та езотеричного благословення у всіх починаннях! Нехай найпотаємніші мрії неодмінно збуваються, а всі бажання дивуватимуться від можливостей!

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В цей прекрасний день хочу привітати тебе з днем ​​народження! Побажати тобі просто всього найкращого було б банально з мого боку. Я бажаю тобі залишатися завжди такою життєрадісною і яскравою, щоб в очах завжди палала пристрасть до життя, яка прикрашає своїм світлом життя навколишніх тебе людей. Щоб сльози були тільки від щастя, а серце вискакувало від радості, а не від тривог. Найчастіше смійся, адже немає нічого прекраснішого, ніж чути твій сміх. Довгих тобі років, але щоб вони не були тобі тягарем, а також здоров'я міцного і, звичайно ж, удачі, адже без неї в наш складний час ніяк. Ще раз з днем ​​народження, вдало його відзнач сьогодні!

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З Днем народження! Бажаю менше занепокоєння в житті, більше радощів і чудес! Нехай така чудова і приголомшлива жінка не знає прикрощів і завжди буде оточена любов'ю, турботою, щастям!

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З Днем народження! Нехай у вашому житті буде місце тільки для крутих санаторіїв, затишних домашніх посиденьок, улюбленої роботи та товстого гаманця. Бажаю бути здоровою, щасливою і коханою.

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Дорога, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю нескінченної краси, молодості та жіночності, радості й натхнення, здоров'я і спроможності, достатку, забезпеченості та достатку. Нехай твої мрії радують своїм звершенням. Любові тобі та добробуту!

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З Днем народження! Хочеться побажати банальних речей, таких як: любов, щастя, розуміння, довіра і вірність. Бажаю тобі бути вільною у своїх діях і бажаннях поруч з коханим чоловіком.

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Вітаю з днем ​​народження! Бажаю злетів і досягнень, планів і цілей, сюрпризів і близьких поруч. Бути люблячою та гаряче улюбленою, душею завжди юною, серцем мелодійною, в усьому гармонійною.

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З Днем народження! Ви прекрасна людина, грамотний професіонал, крім того, ви – чарівна жінка, що володіє неймовірним шармом. Бажаю, щоб на довгі роки Вам щастило, здоров'я і щастя. І нехай кожен день приносить стільки ж прекрасних променів щастя, скільки Ви отримаєте сьогодні від тих, хто Вас любить і Вами захоплюється!

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Будь щаслива, наша дорога іменинниця! Бажаємо тобі від усього нашого дружного колективу здоров'я, щастя, миру в душі та нескінченного оптимізму. Блищи своїми успіхами, рухайся вперед і добивайся всього, що задумала. Нехай кожен день твого життя буде наповнений тільки добром і сонячним світлом, ніжністю та натхненням. З Днем народження!

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Зі святом! Нехай сьогоднішні добрі вітання збудуться, нехай ясний розум і почуття гумору виручають в скрутну хвилину, нехай вдома все буде безнапасно. Працювати разом – величезне задоволення! Бажаю цікавих поїздок, нових відкриттів, веселих пригод і почуття повноти життя. Удачі у всьому і здоров'я! Жіночого щастя, любові, радості. З Днем народження!

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Хочу від щирого серця привітати з днем ​​народження і побажати виконання всіх бажань. Залишайтеся такою ж працьовитою, відповідальною і заповзятливою. Нехай життя приносить тільки позитивні та радісні емоції, а всі дорогі та близькі люди завжди будуть поруч і підтримають в будь-якій ситуації.

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Вітаю тебе від щирого серця з днем ​​народження! Нехай у твоєму житті завжди буде присутнє те, що буде тебе радувати, надихати та дарувати чудовий настрій! Бажаю тобі досягати всіх поставлених цілей, прагнути тільки вгору і крокувати вперед впевнено і легко! Люби та будь кохана, цінуй рідних і близьких і розфарбовуй свій світ лише в яскраві кольори!

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З днем народження вітаю добру жінку! Від щирого серця бажаю, щоб роки не впливали на самопочуття і стан душі, щоб радість серця ніколи не згасала, щоб любов близьких постійно надихала на кулінарні шедеври для сімейних свят, щоб чудовий і променистий настрій ніколи Вас не покидав та осявав всіх навколо.

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Вітаю чудову людину, чудову сусідку, чарівну жінку! Нехай до Вашої оселі завжди йде достаток, нехай на столі завжди панує достаток, а радість і щастя стабільно множаться. Бажаю стати щасливою в усьому, успішною у праці та на святі душею компанії. Бажаю, щоб часу завжди вистачало і на роботу, і на дім, і на сім'ю, і на відпочинок для себе, коханої. З Днем народження!

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Милу жінку вітаю з днем народження! Нехай на пенсії завжди знайдеться веселе і захопливе заняття, нехай в житті буде багато дивовижних свят і шикарних урочистостей, нехай кожен день радує приємною зустріччю або несподіваним подарунком від близьких людей, нехай буде прекрасним настрій в будь-який час доби, нехай буде мирним небо і ясною погода за вікном.

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Хочеться привітати добру, чарівну і неймовірно милу жінку з днем народження! Нехай кожен новий день приносить вам натхнення, удачу і запам'ятовуються моменти, в будинку завжди панують гармонія та умиротворення, невдачі обходять стороною, а життя цвіте навколо всіма своїми барвами! Залишайтеся такою ж неймовірно мудрою, красивою і зворушливою!

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У Ваш день народження хочу побажати Вам душевної молодості, бадьорості та життєлюбства. Нехай роки не будуть владні над Вашою красою, нехай очі іскряться посмішкою, а сили та енергія прибувають з кожним днем. Нехай в Ваш затишний будинок завжди приходять тільки добрі люди, що приносять в нього любов і щиру дружбу. Будьте щасливі, на радість своїм дітям і онукам і не сумуйте. Від щирого серця вітаю!

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