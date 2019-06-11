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Привітання з днем народження дружині від чоловіка: побажання і картинки коханій
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Оберіть красиві привітання з днем народження для своїх дружин, адже вони того варті. Найкращі побажання для вашої коханої жінки – у нашій статті. Зробіть її день особливим та незабутнім!
Привітання до дня народження піднімуть настрій вашій дружині, яка є винуватицею свята. Обирайте небанальні привітання для неї – ми підготували тільки найкращі поздоровлення на українській мові!
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Вітання своїми словами (прозою)
- Прикольні смс поздоровлення
- Вітальні картинки і відкритки
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Вірші для вітання з днем народження коханій дружині
***
З днем народження, кохана,
Світле сонечко моє.
Я щасливий, моя рідна,
Що в житті ти в мене є.
Я бажаю тобі миру
І гармонії в душі.
Хай проллються над тобою
Щастя проливні дощі.
***
Побажання від чоловіка
З днем народження, кохана!
Ти чарівна, незрівнянна.
Хай іскряться щастям очі,
Буде все, як ти захочеш.
Ти – родини берегиня
І прекрасна господиня,
Тепло й затишно з тобою.
Залишайсь завжди такою!
***
Моя найкраща, рідна, мила,
Вітаю, квіточка моя!
Завжди для мене будь вродлива
Й лишайся завжди молода.
Хай буде на твоїм обличчі
Лиш усмішка і позитив.
Без тебе важко і незвично...
Як добре, що тебе зустрів!
***
Вірш для коханої дружини
Кохана, з днем народження вітаю!
Ти – моє сонце, радість і весна.
Бажаю, що завжди була здорова,
Усміхнена, весела й чарівна.
Хай кожен день на казку буде схожий,
Для тебе – що бажаєш, я зроблю.
Моя цариця ти вельмишановна,
Без тями, рідна, я тебе люблю!
***
З днем народження вітаю,
Моя зірочка єдина,
Щастя, радості бажаю,
Краща у світі ти дружина.
Хай лунає сміх веселий,
Очі радісно горять,
Я бажаю, як і завжди,
Мене, мила, надихають.
***
Вітаю тебе зі святом
Бажаю щастя багато,
Здоров'я та Божої ласки,
Щоб було життя, наче казка!
Нехай не турбують незгоди
Та старість про тебе забуде,
Хай будуть лиш світлі пригоди,
А горя і смутку не буде.
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Привітання дружині на день народження у прозі
***
Кохана, з днем народження! Прийми в дар тепло, ніжність і вірність мого люблячого тебе серця. Будь молода, радісна, весела, щаслива. Я постараюся зробити все для цього. Наше завдання дожити разом до золотого весілля, без сварок, образ, втрат, бід і прикрощів. Цілую ласкаво і ніжно.
***
Вітаю найчудовішу жінку на світі. Жінку, без якої зникає світло, і на землю опускається сіра імла – мою улюблену, обожнювану дружину, матусю моїх дітей. Я бажаю тобі тільки здоров'я, і щоб з радості починався кожен твій день. Щоб сердечко твоє завжди було спокійним і виділяло таку ж ніжність і любов, без якої я вже давно не уявляю свого життя. Я тебе шалено люблю! З Днем народження!
***
Вітання на ювілей своїми словами
З днем народження, кохана моя! Для мене ти досконала й ідеальна, і нехай весь світ тебе бачить такої. Бажаю, щоб тебе нічого не турбувало, щоб ти частіше посміхалася, щоб твої ідеї були втілені в великий успіх, щоб ти завжди відчувала себе коханою і мною бажаною.
***
Ти – пристрасна, ти – владна, ти – найкраща дружина, ти – яскрава, прекрасна, ти – іскорка вогню. Тобі я в день народження знову зізнаюся в любові. Таке задоволення, що ти зі мною. Хочу я всі твої бажання здійснити, а сльози й страждання – навіки скасувати. Твоя посмішка ніжна – така радість для мене. І щастя я безмежного тобі бажаю.
***
Чим довше я з тобою живу, тим більше переконуюся: ти – наче сон мій наяву, Любов моя велика! І в день народження в пару рядків прийми від чоловіка вітання. На нашій планеті немає тобі подібної жінки. Бажаю бути здоровою на щастя мені і дітям, ніколи не плакати, красу свою не губити. Усе життя, моя радість, залежить від тебе!
***
Гарні слова дружині з ювілеєм прозою
Кохана! Ти моя підтримка та моє щастя! Я вітаю тебе з твоїм днем народженні! Знай, що я завжди буду поруч й ти можеш розраховувати на мене у будь-якій ситуації. Я тебе люблю, поважаю, ціную, обожнюю, оберігаю. Наша сім'я – найцінніший скарб у світі! І я вдячний тобі за нього!
Прикольні СМС поздоровлення для дружини
***
Моя кохана дружина, я довго шукав подарунок. Я хотів подарувати тобі повний самоскид алмазів. Ще хотів би пригнати дві машини виробів з хутра, дістати з небосхилу Венеру, підкинути три лимони баксів. Звичайно, це щедро, епатажно, але хіба це так уже й важливо? Любов важливіше! Люблю, цілую, з днем народження!
***
Лапусик, вітаю тебе з днем народження! Кохана, я постараюся бути для тебе Атлантом або Аполлоном, Джеймсом Бондом або Доном Кіхотом – ким ти захочеш, серденько моє. А тобі бажаю завжди бути такою ж красивою до нестями, приголомшливо чарівною і щасливою до знемоги!
***
Дружина моя, ідеальна мадам, налий чоловікові сто грамів! Тебе привітати я хочу, легенько за стегно схоплю, нехай буде в тебе все класно і щоб не траплялося ситуацій жахливих, щоб на роботі все було відмінно, щоб ломилася від грошей кредитка. Мене щоб цінувала наче скарб, щоб в будинку був спокій і лад!
***
Тримай, дружино, мої вітання – вони постукаються у серце. А у подарунок – віник та совок, знадобляться у хазяйстві!
***
Приніс сьогодні вітання у наш затишний куточок – моїй дружині хочу прочитати наодинці. "Вітаю з днем народження! Бажаю бадьорості, веселощів…” Люблю тебе дуже! А подарунок – вночі!
***
Хто завжди шкарпетки відшукає, створює затишок під дахом, робить світліше і чистіше життя без сну і перепочинку? Ти! Друга половинка моя й вогник моїх очей. Найбільша зустріч мого життя й тепер ти зі мною навічно. З днем народження, дружина! Ти – моя любов, подруга. Я – справжній квітникар, тому квітни з року в рік дедалі дужче. З днем народження, кохана!
Картинки і листівки дружині від чоловіка
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