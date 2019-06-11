Привітання з днем народження дружині від чоловіка: побажання і картинки коханій

Оберіть красиві привітання з днем народження для своїх дружин, адже вони того варті. Найкращі побажання для вашої коханої жінки – у нашій статті. Зробіть її день особливим та незабутнім!

Привітання до дня народження піднімуть настрій вашій дружині, яка є винуватицею свята. Обирайте небанальні привітання для неї – ми підготували тільки найкращі поздоровлення на українській мові!

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З днем народження, кохана,

Світле сонечко моє.

Я щасливий, моя рідна,

Що в житті ти в мене є.

Я бажаю тобі миру

І гармонії в душі.

Хай проллються над тобою

Щастя проливні дощі.

***

Побажання від чоловіка

З днем народження, кохана!

Ти чарівна, незрівнянна.

Хай іскряться щастям очі,

Буде все, як ти захочеш.

Ти – родини берегиня

І прекрасна господиня,

Тепло й затишно з тобою.

Залишайсь завжди такою!

***

Моя найкраща, рідна, мила,

Вітаю, квіточка моя!

Завжди для мене будь вродлива

Й лишайся завжди молода.

Хай буде на твоїм обличчі

Лиш усмішка і позитив.

Без тебе важко і незвично...

Як добре, що тебе зустрів!

***

Вірш для коханої дружини

Кохана, з днем народження вітаю!

Ти – моє сонце, радість і весна.

Бажаю, що завжди була здорова,

Усміхнена, весела й чарівна.

Хай кожен день на казку буде схожий,

Для тебе – що бажаєш, я зроблю.

Моя цариця ти вельмишановна,

Без тями, рідна, я тебе люблю!

***

З днем народження вітаю,

Моя зірочка єдина,

Щастя, радості бажаю,

Краща у світі ти дружина.

Хай лунає сміх веселий,

Очі радісно горять,

Я бажаю, як і завжди,

Мене, мила, надихають.

***

Вітаю тебе зі святом

Бажаю щастя багато,

Здоров'я та Божої ласки,

Щоб було життя, наче казка!

Нехай не турбують незгоди

Та старість про тебе забуде,

Хай будуть лиш світлі пригоди,

А горя і смутку не буде.

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***

Кохана, з днем народження! Прийми в дар тепло, ніжність і вірність мого люблячого тебе серця. Будь молода, радісна, весела, щаслива. Я постараюся зробити все для цього. Наше завдання дожити разом до золотого весілля, без сварок, образ, втрат, бід і прикрощів. Цілую ласкаво і ніжно.

***

Вітаю найчудовішу жінку на світі. Жінку, без якої зникає світло, і на землю опускається сіра імла – мою улюблену, обожнювану дружину, матусю моїх дітей. Я бажаю тобі тільки здоров'я, і щоб з радості починався кожен твій день. Щоб сердечко твоє завжди було спокійним і виділяло таку ж ніжність і любов, без якої я вже давно не уявляю свого життя. Я тебе шалено люблю! З Днем народження!

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Вітання на ювілей своїми словами

З днем народження, кохана моя! Для мене ти досконала й ідеальна, і нехай весь світ тебе бачить такої. Бажаю, щоб тебе нічого не турбувало, щоб ти частіше посміхалася, щоб твої ідеї були втілені в великий успіх, щоб ти завжди відчувала себе коханою і мною бажаною.

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Ти – пристрасна, ти – владна, ти – найкраща дружина, ти – яскрава, прекрасна, ти – іскорка вогню. Тобі я в день народження знову зізнаюся в любові. Таке задоволення, що ти зі мною. Хочу я всі твої бажання здійснити, а сльози й страждання – навіки скасувати. Твоя посмішка ніжна – така радість для мене. І щастя я безмежного тобі бажаю.

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Чим довше я з тобою живу, тим більше переконуюся: ти – наче сон мій наяву, Любов моя велика! І в день народження в пару рядків прийми від чоловіка вітання. На нашій планеті немає тобі подібної жінки. Бажаю бути здоровою на щастя мені і дітям, ніколи не плакати, красу свою не губити. Усе життя, моя радість, залежить від тебе!

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Гарні слова дружині з ювілеєм прозою

Кохана! Ти моя підтримка та моє щастя! Я вітаю тебе з твоїм днем народженні! Знай, що я завжди буду поруч й ти можеш розраховувати на мене у будь-якій ситуації. Я тебе люблю, поважаю, ціную, обожнюю, оберігаю. Наша сім'я – найцінніший скарб у світі! І я вдячний тобі за нього!

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Моя кохана дружина, я довго шукав подарунок. Я хотів подарувати тобі повний самоскид алмазів. Ще хотів би пригнати дві машини виробів з хутра, дістати з небосхилу Венеру, підкинути три лимони баксів. Звичайно, це щедро, епатажно, але хіба це так уже й важливо? Любов важливіше! Люблю, цілую, з днем народження!

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Лапусик, вітаю тебе з днем народження! Кохана, я постараюся бути для тебе Атлантом або Аполлоном, Джеймсом Бондом або Доном Кіхотом – ким ти захочеш, серденько моє. А тобі бажаю завжди бути такою ж красивою до нестями, приголомшливо чарівною і щасливою до знемоги!

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Дружина моя, ідеальна мадам, налий чоловікові сто грамів! Тебе привітати я хочу, легенько за стегно схоплю, нехай буде в тебе все класно і щоб не траплялося ситуацій жахливих, щоб на роботі все було відмінно, щоб ломилася від грошей кредитка. Мене щоб цінувала наче скарб, щоб в будинку був спокій і лад!

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Тримай, дружино, мої вітання – вони постукаються у серце. А у подарунок – віник та совок, знадобляться у хазяйстві!

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Приніс сьогодні вітання у наш затишний куточок – моїй дружині хочу прочитати наодинці. "Вітаю з днем народження! Бажаю бадьорості, веселощів…” Люблю тебе дуже! А подарунок – вночі!

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Хто завжди шкарпетки відшукає, створює затишок під дахом, робить світліше і чистіше життя без сну і перепочинку? Ти! Друга половинка моя й вогник моїх очей. Найбільша зустріч мого життя й тепер ти зі мною навічно. З днем народження, дружина! Ти – моя любов, подруга. Я – справжній квітникар, тому квітни з року в рік дедалі дужче. З днем народження, кохана!

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