Привітання з Днем медсестри 2020: вірші, смс та проза на професійне свято

Привітання з Днем медичної сестри потішать представників цієї важкої та важливої професії у їхнє свято 12 травня 2020. До вашої уваги найкращі поздоровлення для медсестри та медбрата – працівник сфери охорони здоров'я.

Міжнародний день медичної сестри у 2020 році в Україні припадає на вівторок, 12 травня. Радіо МАКСИМУМ підготувало гарні привітання з Днем медсестри для цих важливих професіоналів, які працюють у сфері медицини.

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Вітаю з професійним святом – Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, подяки пацієнтів! І, звичайно ж, підвищення на роботі, хто ж про це не мріє?

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для медбрата

Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добрий, чуйний, уважний, чуйний до чужої біди чоловік. Так нехай же і вам в повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж душевні люди. Бажаємо, щоб ваша праця в нашій країні оцінювали гідно. Щастя, любові та всіх вам благ, дорогі медичні брати!

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У твоє професійне свято я хочу побажати тобі завжди чути щиру подяку за свою нелегку працю. Нехай все те добро, що ти робиш кожен день, повертається до тебе посмішками близьких, несподіваними подарунками долі та нескінченними щасливими моментами!

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Дорогі наші медичні сестри! У цей день ми раді привітати вас з професійним святом і сердечно подякувати за ваш важливий і гідну працю. Ви – добрі феї в білих халатах, рятівниці людського здоров'я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!

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Вітаємо вас з Міжнародним днем медичної сестри! Хочемо побажати, перш за все, відмінного здоров'я і щастя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність і турбота повертається до вас у подвійному обсязі, радує вас приємними моментами, словами та посмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливішим. Теплоти вам і найдобріших подарунків долі.

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Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

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Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

***

Ти завжди у білому халаті,

Біла шапочка з хрестом на голові.

Чоловіки, навіть і жонаті,

В'ються біля тебе, наче солов'ї.

Турботлива ти, як рідна мати,

Мила, лагідна, немов моя жона,

Ти завжди усмішкою багата,

Гріє і наповнює всіх теплом вона.

І добром іскряться карі очі,

Як біду свою приймаєш хворих біль.

Чари, сили і знання дівочі

Віддавати людям - милосердна ціль.

Акуратна, чиста і охайна,

І стерильні пальці ніжних рук.

Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.

Голос мелодійний, як музичний звук.

Дуже вдячні всі твої клієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моя подяка - ось цей віршик-лист.

***

Медична сестричко,

Вітаю, дорога!

Пацієнтів лише старанних

Від душі бажаю тобі!

Нерви нехай тобі не псують,

На уколи хай крокують,

І бурчанням похмурим

Твій затишок не порушують!

***

медбрату

Що проблема, що хвороба,

Для них немає перешкоди.

Лікувати, виходить, ретельно,

Заразу нам цю треба.

Універсальний препарат

Надзвичайної дії:

Це ти – медбрат,

А засіб твій – терпіння.

***

Хочу я тебе привітати

З Днем медичної сестри,

І під колір білого халата

Букет квітів подарувати!

***

медбратові

Будь принцом на білому коні та з високою репутацією у білому халаті! Вітаю з Міжнародним днем медбрата! Нехай голки встромлюють в попи легко і не боляче, нехай улюблена робота ніколи не змусить сумувати та про щось шкодувати. Бажаю твердого характеру, стресостійкості та успіхів!

***

Зустрічає будинку нехай затишком,

Чергування всі проходять гладко,

А пацієнти частіше чекають тебе

З величезною шоколадкою!

***

Медсестричці золотій

У це свято побажаю –

Сміх твій ллється хай рікою,

Пацієнти поважають!

Від цукерок щоб ніколи

Твої щічки не товстіли,

І за результати праці

Частіше премії летіли!

***

Пацієнти нехай спокійно

Виконують ваш указ,

Не вередують голосно,

Цінують та поважають вас!

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