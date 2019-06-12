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Привітання з Днем медика 2019: вірші, смс, проза та картинки
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Привітання з Днем медика потішать представників цієї благородної професії у їхнє свято 16 червня 2019. До вашої уваги найкращі поздоровлення для лікаря, медсестри та інших працівник сфери охорони здоров'я.
День медичного працівника у 2019 році в Україні припадає на неділю, 16 червня. Радіо МАКСИМУМ підготувало прикольні привітання з Днем медика для лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів, фельдшерів та всіх професіоналів, які працюють у сфері медицини.
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:
- Привітання з Днем медика в прозі
- Вітання з Днем медика у картинках
- Віршовані привітання з Днем медика
- Смс поздоровлення з Днем медика
- Привітання лікарю з Днем медика
- Привітання з медсестрі з Днем медика
І ще: Гарні привітання з Днем народження українською мовою
Привітання з Днем медика в прозі
Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!
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Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.
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Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!
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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!
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Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!
Вітання на День медика у картинках
Вірші до професійного свята Дня медика
День медичного працівника –
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог - людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
свої знання, і сили, й почуття
***
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця...
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
***
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати із святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
Привітання з Днем медика у відео:
Прикольні СМС медпрацівникам
Бажаємо вам, медики, цілющого щастя, а любові міцної, немов спирт! Нехай радості будуть без ГМО, не бачаться білочки і НЛО!
***
Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
***
Кажуть, кращий лікар — час. Сперечатись ніколи. Тож за кожного із нас! Вип'ємо — за лікаря! Щоб ми всі усе могли, та здоров'я ради, людям щоб допомогли подолати вади!
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров'я буде вічним,
А решту - наживем!
***
Будьте здорові медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров'я було не гірше вечірнього!
Привітання лікарю з Днем медика
Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!
***
День медичного працівника - це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!
***
Дорогі медики! У день Медичного працівника, вашого професійного свята, хочу висловити слова подяки за вашу працю, за професіоналізм, за доброту і увагу до людей. Низький уклін вам, люди в білих халатах! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, оптимізму.
Побажання медсестрі у віршах
Ти завжди у білому халаті,
Біла шапочка з хрестом на голові.
Чоловіки, навіть і жонаті,
В'ються біля тебе, наче солов'ї.
Турботлива ти, як рідна мати,
Мила, лагідна, немов моя жона,
Ти завжди усмішкою багата,
Гріє і наповнює всіх теплом вона.
І добром іскряться карі очі,
Як біду свою приймаєш хворих біль.
Чари, сили і знання дівочі
Віддавати людям - милосердна ціль.
Акуратна, чиста і охайна,
І стерильні пальці ніжних рук.
Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.
Голос мелодійний, як музичний звук.
Дуже вдячні всі твої клієнти
За турботи, ласку, професійний хист.
Справедливі тобі компліменти,
А моя подяка - ось цей віршик-лист.
***
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
і ніколи не покидають надії!
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