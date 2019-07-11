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Привітання зі святом Петра і Павла 2019 у віршах, прозі та смс
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Найкращі привітання з Петром і Павлом 2019 українською мовою – у нашому матеріалі! Обирайте поздоровлення зі святом до душі: ось гарні вірші, проза та смс, які варто надсилати близьким.
День Петра і Павла відзначають 12 липня. Це велике релігійне свято, тож усі християни вітають один одного щирими словами. До вашої уваги привітання для найдорожчих!
Клацайте на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:
Вірші для привітання з Петром і Павлом
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Ми в свято з самого ранку
Прославимо Павла і Петра,
А кожному християнину
Побажаємо добра!
Святі світлі апостоли,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
***
Сьогодні – свято велике,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
***
СМС вітання зі святом Петра і Павла
***
День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
У день Петра й Павла
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Нехай Господь допомагає вам
Здоров'ям і добром,
Не буде місця нехай гріхам,
І затишним буде дім!
***
В це свято вітаю,
Добра вам щиро бажаю,
Багатьох років і сильного роду,
І забудьте про негоду.
Поздоровлення з днем Петра і Павла у прозі
***
Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху трапляються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас повсякчас!
***
Нехай святі апостоли Петро й Павло подарують твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
***
Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Петра й Павла! Нехай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!
***
У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!
***
Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.
***
Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаю міцного здоров'я, щастя й добробуту. Нехай завжди буде благословенна наша рідна Україна, а свято Петра і Павла ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.
Картинки і фото на свято 12 липня 2019
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