Привітання зі святом Петра і Павла 2019 у віршах, прозі та смс

Найкращі привітання з Петром і Павлом 2019 українською мовою – у нашому матеріалі! Обирайте поздоровлення зі святом до душі: ось гарні вірші, проза та смс, які варто надсилати близьким.

День Петра і Павла відзначають 12 липня. Це велике релігійне свято, тож усі християни вітають один одного щирими словами. До вашої уваги привітання для найдорожчих!

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Ми в свято з самого ранку

Прославимо Павла і Петра,

А кожному християнину

Побажаємо добра!

Святі світлі апостоли,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

***

Сьогодні – свято велике,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

***

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

У день Петра й Павла

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай Господь допомагає вам

Здоров'ям і добром,

Не буде місця нехай гріхам,

І затишним буде дім!

***

В це свято вітаю,

Добра вам щиро бажаю,

Багатьох років і сильного роду,

І забудьте про негоду.

***

Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди та благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху трапляються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас повсякчас!

***

Нехай святі апостоли Петро й Павло подарують твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Петра й Павла! Нехай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!

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У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!

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Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.

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Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаю міцного здоров'я, щастя й добробуту. Нехай завжди буде благословенна наша рідна Україна, а свято Петра і Павла ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.

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