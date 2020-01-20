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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами

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Вітаю з Днем ангела! - фото 1
Вітаю з Днем ангела!

Найкращі картинки для привітання з Днем ангела українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас красиві вітальні листівки і відкритки з іменинами, а також прикольні фото, які можна скачати та надіслати винуватцям свята!

Привітати близьких та знайомих з Днем ангела можна в картинках. Це – відмінний спосіб потішити іменинників, якщо вам бракує слів та часу. З цієї нагоди зібрали для вас гарні листівки та оригінальні відкритки на іменини, а також смішні картинки українською.

Тисніть на потрібний вам розділ та обирайте привітання до душі:

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – натисність на картинку пальцем і зачекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Тоді картинка з'явиться на вашому пристрої.

Вітальні картинки з Днем ангела

Вітаю вас в чудову днину
З Днем Ангела Хранителя!
Бажаю вам на іменини
Від святого покровителя
Отримати здоров'я дужого,
любові теплої, усмішки щирої,
Благословення Божого,
Життя щасливого і дружби вірної!

Вітальна картинка на день ангела - фото 379878

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Картинка з іменинами для чоловіка - фото 380904

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Вітання до дня ангела - фото 379875
Вітання до дня ангела

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У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Не потрапляй у злі тенета.

Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 379876

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 379885

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380905

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Картинка з Днем ангела - фото 379874

Листівки для привітання з іменинами

У День Ангела тобі вітання!
Приймай від мене побажання:
Любові, радості й тепла
Під світлим помахом крила!

Листівка на День ангела - фото 379884

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Листівка до Дня ангела - фото 379880

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Листівка з привітаннями на іменини - фото 379879

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Нехай сьогодні та завжди
Ангелик твій тебе оберігає,
Не знай невдачі, горя та біди,
А тільки щастя хай попереду чекає!

Побажання на іменини у віршах - фото 380911

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380912

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Привітання з днем ангела картинка - фото 380913

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Вітаю з днем ангела тебе - фото 379882

Прикольні відкритки на День ангела

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Ангел на плечі сидить,
Ні вночі, ні вдень не спить.
Він на тебе трохи злий,
Адже маєш гріх такий:
Що не день – без усміху,
Як досягнеш успіху?
Не роби так більше з ним,
Відтепер не будь сумним!
Поздоровлення приймай,
А помилки виправляй!

Прикольна картинка з Днем ангела - фото 379886
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Весела відкритка на День ангела - фото 379887
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Смішна листівка з іменинами - фото 379877

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Тобі бажаю мати ангельську душу,
Тобі бажаю мати ангельську вдачу,
Не лихослов, секретів не порушуй,
Радій і мрій, працюй, не будь ледачим.
Нехай талісманом стане твоє ім'я,
День Ангела відзначаємо ми не даремно.
Вітають сьогодні тебе колеги, друзі й сім'я
Від щирого серця – у цьому будь певним!

Прикольна картинка з днем ангела - фото 380917
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Прикольна картинка на день ангела - фото 380915
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Скачати картинку на день ангела - фото 380918

Вітання на іменини у фото

Білий Ангел утомився,
Біля тебе похилився.
Він тебе оберігав,
Від біди застерігав,
Тепер сів на плече,
Зараз слізка потече.
Ти його не виганяй
І малому обіцяй:
Добрі вчинки робити,
Із Хранителем дружити,
Бути щасливим щомиті,
Цінувати секунди прожиті.

Вітаю з днем ангела картинка - фото 379881

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380908

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380906

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Нехай мрії твої збуваються,
Нехай справжні дива трапляються,
Нехай зорі на небі сяють –
Хай твоє серце надихають.
Бажаю з Ангелом порозумітися,
Від щастя справжнього світитися,
Здійснити заповітні усі мрії,
Не втрачати віри, любові й надії.

Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380923

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Привітання чоловіку / хлопцю - фото 380922
Привітання чоловіку / хлопцю

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Вітання жінці / дівчині - фото 380916
Вітання жінці / дівчині

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Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами - фото 380924

Оригінальні анімаційні гіфки іменинникам

Бажаю усмішок, добра й удачі,
Любові, щастя та домашнього тепла,
Нехай виконуються всі твої задачі,
А Ангел-охоронець боронить від зла.

***

***

Тут більше: Оригінальні привітання з іменинами на українській мові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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