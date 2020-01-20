Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами

Найкращі картинки для привітання з Днем ангела українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас красиві вітальні листівки і відкритки з іменинами, а також прикольні фото, які можна скачати та надіслати винуватцям свята!

Привітати близьких та знайомих з Днем ангела можна в картинках. Це – відмінний спосіб потішити іменинників, якщо вам бракує слів та часу. З цієї нагоди зібрали для вас гарні листівки та оригінальні відкритки на іменини, а також смішні картинки українською.

Тисніть на потрібний вам розділ та обирайте привітання до душі:

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Вітаю вас в чудову днину

З Днем Ангела Хранителя!

Бажаю вам на іменини

Від святого покровителя

Отримати здоров'я дужого,

любові теплої, усмішки щирої,

Благословення Божого,

Життя щасливого і дружби вірної!

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Вітання до дня ангела

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У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Не потрапляй у злі тенета.

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У День Ангела тобі вітання!

Приймай від мене побажання:

Любові, радості й тепла

Під світлим помахом крила!

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Нехай сьогодні та завжди

Ангелик твій тебе оберігає,

Не знай невдачі, горя та біди,

А тільки щастя хай попереду чекає!

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Ангел на плечі сидить,

Ні вночі, ні вдень не спить.

Він на тебе трохи злий,

Адже маєш гріх такий:

Що не день – без усміху,

Як досягнеш успіху?

Не роби так більше з ним,

Відтепер не будь сумним!

Поздоровлення приймай,

А помилки виправляй!

***

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***

Тобі бажаю мати ангельську душу,

Тобі бажаю мати ангельську вдачу,

Не лихослов, секретів не порушуй,

Радій і мрій, працюй, не будь ледачим.

Нехай талісманом стане твоє ім'я,

День Ангела відзначаємо ми не даремно.

Вітають сьогодні тебе колеги, друзі й сім'я

Від щирого серця – у цьому будь певним!

***

***

Білий Ангел утомився,

Біля тебе похилився.

Він тебе оберігав,

Від біди застерігав,

Тепер сів на плече,

Зараз слізка потече.

Ти його не виганяй

І малому обіцяй:

Добрі вчинки робити,

Із Хранителем дружити,

Бути щасливим щомиті,

Цінувати секунди прожиті.

***

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***

Нехай мрії твої збуваються,

Нехай справжні дива трапляються,

Нехай зорі на небі сяють –

Хай твоє серце надихають.

Бажаю з Ангелом порозумітися,

Від щастя справжнього світитися,

Здійснити заповітні усі мрії,

Не втрачати віри, любові й надії.

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Привітання чоловіку / хлопцю

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Вітання жінці / дівчині

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Бажаю усмішок, добра й удачі,

Любові, щастя та домашнього тепла,

Нехай виконуються всі твої задачі,

А Ангел-охоронець боронить від зла.

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***

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